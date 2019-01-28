NBA／復出首戰感覺不錯 保羅：仍要找回節奏

2019-01-28 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



保羅復出。 路透 分享 facebook 自去年12月21日作客邁阿密時拉傷左腿，休士頓火箭主控保羅（Chris Paul）進入傷兵名單，缺戰了17場比賽後終於在今天傷癒復出，而他復出首戰上場25分鐘，繳出12分、5籃板、6助攻、3抄截，對於復出首戰的感覺，保羅自評不錯，但仍要努力找回節奏，打出表現，在進攻端給予隊友更多支援。

「感覺不錯，很明顯的訓練跟比賽不同，但是上場打球的感覺很好。」保羅賽後說，「對我來說，我缺席了很久，所以我努力的找回節奏，打出表現，確保大家都參與到進攻裡。」

火箭主帥丹東尼（Mike DAntoni）也樂見保羅的回歸，對於保羅復出首戰的表現，他說：「有一段時間他（保羅）的表現就像以往的保羅一樣，隨著他體能逐漸回歸，這樣的時間會變更長，保羅的回歸對哈登（James Harden）有好處，可以讓他節省體力。」

而哈登在最後關頭連得5分，幫助球隊成功反撲，最終拿下40分、11籃板、6助攻、1抄截、3阻攻的全能表現，也讓他單場得分至少30分的紀錄繼續推高，目前已達到連續23場，追平瓊斯（Larry Jones）並列史上第4。

談到隊友近期的表現，保羅認為，外界都會把焦點放在哈登的得分，其中最多人討論的就是哈登靠著罰球拿下幾分，但哈登就是做他自己，「大家過分關注他得到了多少分、運了幾次球、傳了幾次球，但請尊重他的表現，在這個聯盟打球的人都知道，每晚做到這些有多難，你懂我的意思嗎？如果其他人能做到，他們就會這麼做了。」