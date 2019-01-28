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NBA／唐西奇大三元創紀錄 獨行俠3分惜敗暴龍

2019-01-28 11:34聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

唐西奇打造大三元。 美聯社
唐西奇打造大三元。 美聯社
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達拉斯獨行俠今天在主場迎戰暴龍隊，球隊最終以120：123落敗，但在下月28日才要滿20歲的獨行俠小將唐西奇（Luka Doncic）有爆炸性演出，他繳出生涯得分新高的35分、12籃板、10助攻「大三元」成績，成為NBA史上首位不滿20歲就拿下2次「大三元」的球員，同時也是20歲以下達成30分以上「大三元」的第一人。

2連勝的獨行俠今天面對2連敗的暴龍，暴龍在雷納德（Kawhi Leonard）領軍下，打出18：7的開局，也讓獨行俠半場打完落後達12分。易籃後獨行俠重整旗鼓，靠著對手命中率下滑的時刻展開反攻，團隊多點開花，單節打出30：15的攻勢成功逆轉。

決勝節暴龍在最後3分多鐘又將戰局翻轉，獨行俠則靠唐西奇在末段緊咬比分，但在追分關鍵時刻總是讓對手站上罰球線，雷納德、羅瑞在讀秒階段接連罰進，也讓反撲的獨行俠功虧一簣，最終以3分差惜敗。

雖然在主場吞下敗仗，沒能將連勝延續下去，但獨行俠小將唐西奇創下3項紀錄，拿下生涯新高的35分，此役完成「大三元」成績，成為NBA史上首位不滿20歲就拿下2次「大三元」的球員，同時也是首位20歲以下得分至少30分收穫「大三元」的球員。

暴龍則靠著雷納德32分、10籃板領軍，加上羅瑞（Kyle Lowry）挹注19分，伊巴卡（Serge Ibaka）11分、11籃板「雙十」演出，在驚濤駭浪中收下勝利。

暴龍雷納德NBA
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