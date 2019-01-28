NBA／哈登40分迎保羅回歸 30+分紀錄連23場

2019-01-28 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登(右)。 美聯社 分享 facebook 克服最多16分落後、前三節未曾領先的頹勢，休士頓火箭靠著「大鬍子」哈登（James Harden）在最後1分多鐘連拿5分，幫助球隊成功逆襲，最終以103：98在主場驚險氣走魔術隊，收下3連勝，而哈登此役拿下40分、11籃板、6助攻、1抄截、3阻攻的全能表現，也讓他單場得分至少30分的紀錄繼續推高，目前已達到連續23場。

前三節火箭進攻狀況不佳，火力都集中在哈登1人身上，他在第一節就得到15分，但不敵進攻多點開花的魔術，火箭首節就被打出34：18的攻勢，之後進攻狀況雖有起色，但仍一路處於落後頹勢，三節打完仍以74：82落後魔術。

決勝節火箭終於在最後4分多鐘首度超前，哈登又在最後1分15秒出手命中個人第4顆三分球，接著中距離跳投得分，個人連得5分，加上保羅最後兩罰俱中，替球隊鎖住勝利，最終就以5分差成功逆轉，收下3連勝。

賽前魔術隊主帥克里佛（Steve Clifford）才提醒球員要聰明一點，不要無謂地對他作出干擾而賠上犯規，但今天魔術仍然守不住哈登，又讓他得到40分，讓他繼續寫下連續得分紀錄。

而火箭今天迎回後場靈魂保羅（Chris Paul），他全場8投4中，其中三分球5投2中，得到12分、5籃板、6助攻、3抄截成績；功虧一簣的魔術以葛登（Aaron Gordon）23分、10籃板、4助攻最佳，佛西維奇（Nikola Vucevic）19分、17籃板次之。