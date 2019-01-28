親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 人生初馬就破4賽事心得／鎮西堡超馬 愛跑阿伯勇闖54K之錦囊妙計
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA焦點球員- Andrew Wiggins (1月28日)焦點球員- James Harden (1月28日)

NBA／哈登40分迎保羅回歸 30+分紀錄連23場

2019-01-28 10:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

哈登(右)。 美聯社
哈登(右)。 美聯社
分享
克服最多16分落後、前三節未曾領先的頹勢，休士頓火箭靠著「大鬍子」哈登（James Harden）在最後1分多鐘連拿5分，幫助球隊成功逆襲，最終以103：98在主場驚險氣走魔術隊，收下3連勝，而哈登此役拿下40分、11籃板、6助攻、1抄截、3阻攻的全能表現，也讓他單場得分至少30分的紀錄繼續推高，目前已達到連續23場。

前三節火箭進攻狀況不佳，火力都集中在哈登1人身上，他在第一節就得到15分，但不敵進攻多點開花的魔術，火箭首節就被打出34：18的攻勢，之後進攻狀況雖有起色，但仍一路處於落後頹勢，三節打完仍以74：82落後魔術。

決勝節火箭終於在最後4分多鐘首度超前，哈登又在最後1分15秒出手命中個人第4顆三分球，接著中距離跳投得分，個人連得5分，加上保羅最後兩罰俱中，替球隊鎖住勝利，最終就以5分差成功逆轉，收下3連勝。

賽前魔術隊主帥克里佛（Steve Clifford）才提醒球員要聰明一點，不要無謂地對他作出干擾而賠上犯規，但今天魔術仍然守不住哈登，又讓他得到40分，讓他繼續寫下連續得分紀錄。

而火箭今天迎回後場靈魂保羅（Chris Paul），他全場8投4中，其中三分球5投2中，得到12分、5籃板、6助攻、3抄截成績；功虧一簣的魔術以葛登（Aaron Gordon）23分、10籃板、4助攻最佳，佛西維奇（Nikola Vucevic）19分、17籃板次之。

魔術哈登保羅
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

NBA／喬治8顆三分彈領軍 雷霆退公鹿收5連勝

2019-01-28 10:15

NBA／柯里森球衣退休儀式 杜蘭特將親赴現場

2019-01-28 09:23

NBA／今日戰績表 火箭哈登40分連23場30+拆魔術

2019-01-28 10:29

NBA／保羅缺陣仍拿12勝 丹東尼自嘲驚險保帥位

2019-01-28 08:56

NBA／客場斬綠衫軍 勇士10連勝

2019-01-27 23:33

NBA／連6季上演10連勝 勇士追平馬刺紀錄

2019-01-27 18:20

NBA／綠衫軍決勝期飲恨 霍福特：面對勇士不能出錯

2019-01-27 18:12

NBA／連續22場球隊得分王 哈登史上第3人

2019-01-27 18:11

NBA／勇士拉出10連勝 柯瑞：還不到完美

2019-01-27 15:59

NBA／柯爾生涯第300勝 北美四大職業運動最速紀錄

2019-01-27 15:42

NBA／約柯奇飆大三元 金塊主場力壓殘陣76人

2019-01-27 13:44

NBA／麥凱倫首度大三元獵老鷹 林書豪10分6助

2019-01-27 13:36

NBA／今日戰績表 勇士五星攻了98分取下10連勝

2019-01-27 13:30

NBA／波波維奇客場累積521勝 躍居史上第一

2019-01-27 13:05

NBA／杜蘭特33分領軍 勇士勝綠衫軍收10連勝

2019-01-27 12:10

NBA／蓋伊生涯數據里程碑 2007年後第3人

2019-01-27 11:47

NBA／柯利「雙十」領軍 灰熊退溜馬中止8連敗

2019-01-27 11:42

NBA／丁威迪將接受手術 預計休兵3至6周

2019-01-27 10:51

NBA／杜蘭特隨手一拋就大半場投進 觀眾驚呆了

2019-01-27 10:49

NBA／歐拉迪波發文自勉 未來定會強勢回歸

2019-01-27 10:31

NBA／德羅展膝蓋痠痛缺陣 艾德里奇領軍止連敗

2019-01-27 10:10

NBA／復出倒數？詹姆斯首度參加對抗訓練

2019-01-27 09:12

底薪球員來來去去 火箭頻繁交易背後細節分析

2019-01-25 12:03

巴特勒成新一代難搞王 領袖風範遠不及羅斯

2019-01-25 07:00

哈登進入喬丹、布萊恩境界 可望蟬聯年度MVP

2019-01-23 07:00

小加索最適合塞爾蒂克 甜瓜有3去處可重生

2019-01-23 07:00

18助攻屠龍只是暫時止穩 厄文領導氣度仍是問號

2019-01-18 07:00

2019年NBA選秀 杜克三星可望包辦前三順位

2019-01-18 07:00

四大熱門交易傳聞 史密斯最可能、林書豪最難動

2019-01-17 07:00

卡珍斯復出在即 勇士速成家庭能馬上翻身？

2019-01-15 07:00

高薪低就自毀前程 帕森斯想再起心態要改

2019-01-11 07:00

超年輕就上位的總教練 真是戰績特效藥？

2019-01-10 07:00

巫師少壯派翻「牆」而出 雙槍時代將成過去

2019-01-09 07:00

熱火燒不盡 邁阿密下一步該「坦克」嗎？

2019-01-08 10:30

Sources Said？ 媒體諜報文化與NBA爆料大戰

2019-01-05 07:00

勁量翼龍展翅飛 暴龍席亞康破繭而出

2019-01-04 12:00

羅斯開季操過頭？ 重生賽季盼早日歸建

2019-01-04 07:00

德羅展打出控球前鋒價值 用皮彭般身手激活馬刺

2019-01-02 07:00

雜牌軍籃網重建有成 亞特金森、馬克斯功不可沒

2019-01-02 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪連3場得分上雙 老鷹111:120仍折翅

2019-01-27 13:23

澳網／約克維奇直落三勝納達爾 男單7冠新紀錄

2019-01-27 19:07

NBA／杜蘭特33分領軍 勇士勝綠衫軍收10連勝

2019-01-27 12:10

NBA／勇士拉出10連勝 柯瑞：還不到完美

2019-01-27 15:59

NBA／柯爾生涯第300勝 北美四大職業運動最速紀錄

2019-01-27 15:42

NBA／綠衫軍決勝期飲恨 霍福特：面對勇士不能出錯

2019-01-27 18:12

NBA／波波維奇客場累積521勝 躍居史上第一

2019-01-27 13:05

NBA／連續22場球隊得分王 哈登史上第3人

2019-01-27 18:11

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

2019-01-27 19:01

麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

2019-01-27 14:00

NBA／連6季上演10連勝 勇士追平馬刺紀錄

2019-01-27 18:20

NBA／麥凱倫首度大三元獵老鷹 林書豪10分6助

2019-01-27 13:36

NBA／約柯奇飆大三元 金塊主場力壓殘陣76人

2019-01-27 13:44

NBA／蓋伊生涯數據里程碑 2007年後第3人

2019-01-27 11:47

日職／火腿報到第一天 王柏融稱讚二軍基地

2019-01-27 11:13

NBA／歐拉迪波發文自勉 未來定會強勢回歸

2019-01-27 10:31

澳網／目標超費爸20冠？約克維奇：現在還太遠

2019-01-28 07:58

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

MLB／大谷領獎秀英文演說 自嘲下次不會帶小抄

2019-01-27 12:43

澳網／紀錄之夜球王相惜 小約致敬蠻牛

2019-01-28 00:23

澳網／推翻4天王霸權 等超新星來革命

2019-01-28 00:23

NBA／保羅缺陣仍拿12勝 丹東尼自嘲驚險保帥位

2019-01-28 08:56

SBL／被吹出場又遭禁賽 麥班達：莫名其妙

2019-01-27 19:54

日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00

澳網／53度對納達爾 約克維奇：連我都想買票看

2019-01-27 14:56

NBA／今日戰績表 勇士五星攻了98分取下10連勝

2019-01-27 13:30

MLB／大聯盟官網百大新秀 名將之後小葛雷諾拿第一

2019-01-27 11:14

NBA／客場斬綠衫軍 勇士10連勝

2019-01-27 23:33

MLB／沒進名人堂怪媒體 席林：我從未說過種族歧視的話

2019-01-27 11:50

NBA／喬治8顆三分彈領軍 雷霆退公鹿收5連勝

2019-01-28 10:15

NBA／柯里森球衣退休儀式 杜蘭特將親赴現場

2019-01-28 09:23

澳網／約克維奇封王 男單七冠第一人

2019-01-28 00:13

NBA／柯利「雙十」領軍 灰熊退溜馬中止8連敗

2019-01-27 11:42

SBL／麥班達被吹出場 台銀「準絕殺」逆轉璞園

2019-01-27 19:09

棒球／大陸少棒來台交流 江仲豪盼帶回球場禮儀

2019-01-28 07:30

MLB／光芒搶做北美第一 新賽季主場零現金交易

2019-01-27 11:23

SBL／富邦慘輸30分 洪志善自評：一無是處

2019-01-27 21:52

田徑／謝千鶴再突破 大阪女子馬全馬創最佳

2019-01-27 15:47

日職／王柏融春訓報到 日媒高度期待

2019-01-27 23:36

澳網／3度大賽「3連冠」 約克維奇：創造紀錄驅使著我

2019-01-27 23:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top