NBA／喬治8顆三分彈領軍 雷霆退公鹿收5連勝

2019-01-28 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



喬治(左)。 美聯社 分享 facebook 面對近期打出一波6連勝、暫居東區龍頭寶座的公鹿隊，雷霆隊靠著喬治（Paul George）三分球12投8中，得到全場最高的36分，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）拿下生涯第120次「大三元」助陣下，以118：112擊敗對手，收下5連勝。

首節喬治手感就十分火燙，單節投進3顆三分球獨拿11分，帶領球隊克服一開賽0：8落後，次節喬治延續手感，靠著連續2顆三分球加上罰球又連拿8分，幫助球隊擴大領先分差，半場打完雷霆取得14分領先。

易籃後，雷霆持續擴大領先分差，一度握有17分領先優勢，但在此節最後2分多鐘，公鹿打出一波13：7攻勢，雷霆仍握有10分領先。決勝節公鹿努力追趕，公鹿布萊德索（Eric Bledsoe）在終場前1分09秒投進三分球，將分差追至3分落後。

喬治在關鍵時刻再度挺身而出，立刻回敬一顆三分球又擴大領先分差，落後的公鹿頻頻用外線追分追到4分差，最後雷霆葛蘭特（Jerami Grant）2罰俱中也替球隊鎖住勝利，雷霆就以6分差驚險擊敗對手，中止對手6連勝。

雷霆團隊6人得分突破雙位數，其中喬治投進8顆三分球，得到全場最高的36分，「衛少」衛斯特布魯克繳出13分、13籃板、11助攻，收下生涯第120次「大三元」，他也連續3場有「大三元」演出；而落敗的公鹿以「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）27分、18籃板最佳，米道頓(Khris Middleton)22分次之。