NBA／柯里森球衣退休儀式 杜蘭特將親赴現場

2019-01-28 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯里森(右)去年宣布退休。 美聯社 分享 facebook 雷霆球團將在3月21日主場迎戰暴龍的比賽中，舉行柯里森（Nick Collison）4號球衣的退休儀式，前隊友、現效力金州勇士的杜蘭特表態，將會親赴現場，出席柯里森的球衣退休儀式。

柯里森在2003年以首輪第12順位加入超音速，在2018年宣布退休，生涯15年都效力於雷霆，他成為雷霆隊史（未含超音速）首位獲得球衣退休殊榮的球員，他的4號球衣也將是雷霆搬遷後首個退休球衣號碼。

過去杜蘭特曾和柯里森搭檔9年，杜蘭特也十分感謝老大哥當時幫助自己度過最艱難的時光，而他也將親赴現場，出席柯里森的球衣退休儀式，「那支球隊（雷霆隊）非常特別，從2010年開始到我離開，太特別了。」杜蘭特受訪時說，「我們是時候放下其他多餘的因素，然後聚在一起，特別這是柯里森的球衣退休儀式。」

根據消息人士表示，雷霆已經知道杜蘭特希望參加柯里森的球衣退休儀式，他們也歡迎杜蘭特前來參加。雖然杜蘭特離開了雷霆轉往勇士隊發展，但他在受訪時仍強調，自己仍非常重視奧克拉荷馬城這座城市，球迷和雷霆這支球隊。

杜蘭特這次參加柯里森的球衣退休儀式之旅將十分奔波，他將在3月20日客場面對灰狼隊後，前往奧克拉荷馬城，參加完21日的儀式後，立刻返回奧克蘭，參加22日勇士主場迎戰溜馬的比賽。