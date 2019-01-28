NBA／保羅缺陣仍拿12勝 丹東尼自嘲驚險保帥位

2019-01-28 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



分享 facebook 休士頓火箭隊今天迎回後場靈魂保羅（Chris Paul），也讓哈登（James Harden）身上的重擔能減輕一些，而在保羅缺陣的這段時間，火箭靠著哈登辛苦打出12勝5負的戰績，球隊穩住西區前8位置，也讓火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）賽前自嘲自己驚險保住帥位，他打趣說：「我們本可能會陷入大麻煩，這樣你們可能現在是在跟其他人交談了。」

保羅在去年12月21日作客邁阿密，出戰熱火隊時因腿拉傷提前離場，檢查後確定為左大腿拉傷，原本預計只要休養2至3周，沒想到休兵時間比預期的長，保羅至今已缺席月餘，而在他缺席的17場比賽，火箭取得12勝5負的戰績。

「哈利路亞！如果我知道哈登會打出像張伯倫一樣的表現的話，當時我會說沒事，但我不知道這會發生，當時我很擔心，但最終我們成功了。」丹東尼賽前受訪時說，「葛登（Eric Gordon）和卡佩拉（Clint Capela）都受傷，我們本可能會陷入大麻煩，這樣你們可能現在是在跟其他人交談了。我的反應是逃過一劫，很開心我們挺過來了，我們也要繼續提升。」

迎回保羅後，也代表小瑞佛斯（Austin Rivers）將離開先發陣容，而這也連帶影響到其他球員的上場空間，丹東尼表示，「不過他們必須要感覺自在才可以，需要幾場比賽時間去適應，當卡佩拉復出時，情況也是一樣的，會有一些連鎖反應，他們都經歷過，但這都是幸福的煩惱。」