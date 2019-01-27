NBA／勇士拉出10連勝 柯瑞：還不到完美

2019-01-27 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞上籃。美聯社 分享 facebook 東西區的強權對決，勇士隊今天踢館成功，115：111強壓塞爾蒂克隊，除中斷「綠衫軍」主場連勝，也締造近期10連勝，連續6季達成這項成就，不過今天三分球12投6中的當家射手柯瑞認為，球隊表現還不到「完美」。

「這還到完美，我們知道還可以更好。」轟下24分的柯瑞提到，球隊不斷討論如何整合，現在也正朝著正確方向前進，「你希望創造很好的氣氛，尤其是在全明星賽休兵前，然後延續氣氛到下半季。」

柯瑞也提到，10連勝關鍵可能在於球隊對球的保護更好，關鍵球員能做出更多正確選擇，加上防守加強，以及中鋒卡珍斯的歸隊，帶動更好的球隊效應。

根據統計，單一球隊連續6季都曾有單季10連勝表現，過往只有波波維奇領軍的「黑衫軍」馬刺隊，尋求3連霸的勇士今天加入這樣特殊紀錄，且這10戰平均可供下128.6分，在歷史的10連勝球隊平均得分中，僅次於1984到85球季，兩大傳奇球星「魔術」強森和「天勾」賈霸領軍的湖人隊，當時紫金軍團曾締造連勝場均129.2分的成績。

勇士教頭柯爾滿意說，球員完成率很高，「我們做到一切該做的，面對聯盟最好的球隊之一，又是在這樣的氛圍下，這是場很棒的勝利，所以讓人很興奮。」

從左腳阿基里斯腱傷勢復出的卡珍斯，今天上場23分鐘繳出15分、8籃板和3抄截數據，他表示十分喜歡今天的比賽氛圍，「喔，感覺太棒了，我想念這樣的感覺好久了，這氣氛真是不可思議，粉絲從開賽到結束都很投入，我很享受，樂趣滿滿。」

不過勇士獲勝後並沒大肆慶祝，畢竟接續還要拉拔到印第安那和溜馬隊交手，一波客場5連戰才會畫下句點。