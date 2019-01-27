NBA／麥凱倫首度大三元獵老鷹 林書豪10分6助

2019-01-27 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林書豪(中下)做協防。 美聯社 分享 facebook 亞特蘭大老鷹今天起展開連續5戰的西區客場之旅，首戰造訪波特蘭，面對西區排名第4的拓荒者，老鷹打完半場雖一度克服雙位數落後劣勢，易籃後仍遭拓荒者逆轉，麥凱倫（C.J. McCollum）繳出28分、10籃板、10助攻，職業生涯首度「大三元」成績，加上小柯瑞（Seth Curry）在決勝節後段跳出，也攻下團隊次高的22分，終場拓荒者就以120：111擊敗老鷹，收下2連勝且是主場7連勝。

首節拓荒者在麥凱倫單節獨拿12分帶領下，一路壓著老鷹打，首節打完就取得40：30領先。次節老鷹甦醒，楊恩（Trae Young）跳出領軍，加上林書豪等人在進攻端也有所貢獻，克服雙位數的落後，單節打出34：23的攻勢，半場打完反倒取得1分領先。

易籃後拓荒者又將領先要回，並一度擴大至雙位數領先，但老鷹在林書豪、連恩（Alex Len）也立刻還以顏色，幫助球隊將分差縮小至個位數，三節打完老鷹落後3分，仍在可追趕的範圍內。

決勝節老鷹仍緊咬比分不放，柯林斯（John Collins）、卡特（Vince Carter）內切外投，連拿5分，將分數追至100：101、1分差，不過小柯瑞立刻用三分球還以顏色，個人在這波攻勢獨拿12分，帶領球隊打出一波14：0攻勢奠定勝基，最終就以9分差收下勝利。

落敗的老鷹以楊恩30分、2籃板、8助攻表現最佳，柯林斯21分、6籃板次之，替補上陣的「豪小子」林書豪則拿下10分、2籃板、6助攻。