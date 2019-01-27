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NBA焦點球員- Kevin Durant (1月27日)今日十大好球 (1月27日)

NBA／杜蘭特33分領軍 勇士勝綠衫軍收10連勝

2019-01-27 12:10聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特(右)。 美聯社
杜蘭特(右)。 美聯社
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近況火燙的金州勇士，今天作客波士頓陷入苦戰，面對由病癒歸隊厄文（Kyrie Irving）領軍的塞爾蒂克，勇士整場打得膠著，靠著杜蘭特（Kevin Durant）攻下全隊最高的33分、「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）及湯普森（Klay Thompson）也合力挹注45分，最終以115：111驚險收下10連勝，也將本季最長連勝場次繼續向上推高。

首節柯瑞僅上場8分多鐘就吞下2次犯規，陷入犯規麻煩，好在杜蘭特及時跳出，個人獨拿14分領軍，而塞爾蒂克則靠著因流感缺陣1場、病癒歸隊的厄文攻下11分，勇士首節打完取得3分領先。

首節沒有得分進帳的柯瑞，次節重回賽場後重整旗鼓，連續轟進5顆三分球，單節獨拿17分，不過「綠衫軍」在厄文壓陣下，一路緊咬比分，半場打完勇士仍以61：59領先。

易籃後戰況依舊膠著，決勝節雙方數度互換領先，讀秒階段落後2分的塞爾蒂克錯失多次追平甚至超前的機會，10.8秒莫里斯（Marcus Morris）外線出手落空，格林（Draymond Green）獲得站上罰球線機會，他雖2罰都落空，但搶下關鍵籃板，之後柯瑞穩穩罰進2球，也替球隊鎖住勝果，最終勇士就以4分差驚險擊敗對手，也中斷塞爾蒂克主場10連勝。

塞爾蒂克勇士柯瑞
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