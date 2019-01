NBA／復出倒數？詹姆斯首度參加對抗訓練

詹姆斯投入訓練。 擷圖自湖人隊官方推特 分享 facebook 日前湖人主帥華頓(Luke Walton)受訪時曾表示,不排除詹姆斯(LeBron James)出戰周一對戰太陽比賽的可能性,但今天湖人官方宣布,因腹股溝傷勢進入傷兵名單的詹姆斯將繼續缺戰,不過也有好消息傳來,湖人表示,詹姆斯已經恢復全面性對抗訓練,代表他的復出時間愈來愈近了。

華頓談到詹姆斯訓練時的情況時說:「他(詹姆斯)今天參加了一些對抗訓練,我們做了一些全面性對抗的防守訓練,他全程參加了這些訓練,看到這一幕感覺很不錯。」

「詹姆斯的狀態看起來很不錯,如果你們想要搞清楚,他仍然非常擅長打籃球。」華頓開玩笑的說。記者繼續問到如何加大詹姆斯的訓練量,華頓表示,一切都要取決於訓練員,「他與他的醫生、湖人隊醫及訓練員正在努力合作,只要他們允許,那麼詹姆斯就可以參加強度更強的訓練。」

除了詹姆斯外,湖人陣中也有其他傷兵,「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)左腳踝扭傷,預計將會缺陣4到6周,今天穿著保護靴出現在球館,觀看隊友訓練,而庫茲瑪(Kyle Kuzma)也因臀傷出賽存疑,華頓說:「我們之前就知道不會讓他參加這兩天的訓練,會再看看他的感覺如何,希望透過這兩天的休息讓他感覺好一點,我告訴他,如果移動狀況仍和上一場比賽一樣,那麼我不會讓他打明天的比賽。」

