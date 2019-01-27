NBA／復出倒數？詹姆斯首度參加對抗訓練

2019-01-27 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯投入訓練。 擷圖自湖人隊官方推特 分享 facebook 日前湖人主帥華頓（Luke Walton）受訪時曾表示，不排除詹姆斯（LeBron James）出戰周一對戰太陽比賽的可能性，但今天湖人官方宣布，因腹股溝傷勢進入傷兵名單的詹姆斯將繼續缺戰，不過也有好消息傳來，湖人表示，詹姆斯已經恢復全面性對抗訓練，代表他的復出時間愈來愈近了。

華頓談到詹姆斯訓練時的情況時說：「他（詹姆斯）今天參加了一些對抗訓練，我們做了一些全面性對抗的防守訓練，他全程參加了這些訓練，看到這一幕感覺很不錯。」

「詹姆斯的狀態看起來很不錯，如果你們想要搞清楚，他仍然非常擅長打籃球。」華頓開玩笑的說。記者繼續問到如何加大詹姆斯的訓練量，華頓表示，一切都要取決於訓練員，「他與他的醫生、湖人隊醫及訓練員正在努力合作，只要他們允許，那麼詹姆斯就可以參加強度更強的訓練。」

除了詹姆斯外，湖人陣中也有其他傷兵，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）左腳踝扭傷，預計將會缺陣4到6周，今天穿著保護靴出現在球館，觀看隊友訓練，而庫茲瑪（Kyle Kuzma）也因臀傷出賽存疑，華頓說：「我們之前就知道不會讓他參加這兩天的訓練，會再看看他的感覺如何，希望透過這兩天的休息讓他感覺好一點，我告訴他，如果移動狀況仍和上一場比賽一樣，那麼我不會讓他打明天的比賽。」