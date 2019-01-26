NBA／溫史洛率熱火成功逆襲 騎士本季10勝再等等

2019-01-26 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



溫史洛(右)。 美聯社 分享 facebook 面對本季唯一1支勝場仍未達雙位數的克里夫蘭騎士，邁阿密熱火今天靠著溫史洛（Justise Winslow）在第三節個人獨拿13分領軍，打出單節32：17攻勢逆轉戰局，最終以100：94險勝，中止2連敗並拿下本季對戰3連勝，也讓騎士續吞6連敗，騎士仍以9勝41負繼續在聯盟墊底。

首節熱火在溫史洛獨拿9分帶領下，還取得4分領先，不過次節騎士在歐斯曼（Cedi Osman）領軍下，單節打出30：21反超。易籃後熱火在溫史洛領軍下，攻勢多點開花，反觀騎士攻擊火力僅集中在歐斯曼身上，也讓熱火趁勢逆轉戰局，三節打完反倒取得10分領先。

決勝節熱火幾乎都握有雙位數領先，儘管在比賽最後5分鐘陷入進攻當機情況，被騎士追至個位數分差，最終仍以6分差收下勝利。熱火以溫史洛27分、7籃板最佳，懷賽德（Hassan Whiteside）14分、13籃板「雙十」表現次之；而落敗的騎士團隊雖有5人得分突破雙位數，歐斯曼攻下生涯新高的29分，無奈之前的落後分差過多，沒能成功逆襲。

今天也是熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）最後一次來到速貸中心球場，騎士主場也在賽前播放了一段影片向韋德致敬，賽後韋德也談到再度回到克里夫蘭的感想及騎士主場球迷對他的支持，「這裡的球迷給了我很大的支持，上個賽季我在這裡效力過4個月，重新回到這座球場，感覺氣氛非常棒。」