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NBA／哈登逾30分紀錄達22場 火箭驚險退暴龍

2019-01-26 11:42聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

哈登(中)。 NBA
哈登(中)。 NBA
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休士頓火箭隊今天在主場迎戰東區排名第二的多倫多暴龍隊，靠著「大鬍子」哈登（James Harden）35分、2籃板、7助攻，加上剛加入火箭的「半獸人」法瑞爾（Kenneth Faried）繳出21分、14籃板的「雙十」表現，儘管讀秒階段一度被對手追至2分差，最終在雷納德（Kawhi Leonard）外線落空後，火箭以121：119驚險擊敗對手，收下2連勝，哈登也將單場得分至少30分的紀錄推進到22場。

賽前火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）受訪時表示，後場靈魂保羅（Chris Paul）可望在下一場主場迎戰魔術隊的比賽回歸的利多消息，而哈登也談到自己近期扛下球隊重擔，他表示，這陣子球隊遭遇傷兵困擾，讓他不得不承擔更多責任，球隊雖在一些艱難的比賽中落敗，但也必須找出走出困境的方法，因此他必須跳出做出最大的努力。

首節火箭在哈登及塔克（PJ Tucker）攜手下，在8：8後打出一波17：2的小高潮，也幫助球隊首節打完就取得13分領先，次節暴龍進攻端稍有回穩，雙方上演飆分秀，單節打出41：37的高得分表現，半場打完火箭仍取得9分領先。

易籃後，半場打完還落後9分的暴龍在第三節一度又被火箭拉開到18分差，不過暴龍在最後4分多鐘打出一波15：4攻勢，將分差縮小至個位數，仍在可追趕的範圍內。

決勝節火箭外線命中率下滑，暴龍鮑威爾（Norman Powell）投進三分球將分差縮小至5分差，但火箭立刻靠著哈登的罰球及法瑞爾接獲塔克助攻空中切入上籃得手，火箭又打出一波9：0攻勢穩住領先優勢，而哈登在終場前5分53秒靠著此役百分百的罰球命中率，完成連續22場得分至少30分的紀錄。

最後1分多鐘還落後11分的暴龍，在讀秒階段格林（Danny Green）、席亞康（Pascal Siakam）連續命中外線，將分差縮小至2分差，在最後15.9秒擁有最後一波進攻機會的暴龍，最終雷納德外線落空，也錯失逆轉戰局的機會。

暴龍哈登雷納德
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