NBA／湖人近況不佳 傳詹姆斯團隊盼開除教頭

2019-01-26 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯團隊要華頓(圖)走人？ 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人在去年夏天網羅了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）後戰力大提升，不過就在詹姆斯出戰勇士隊的「耶誕大戰」中受傷缺陣後，球隊也陷入困境，戰績跌出西區8強之外，ESPN專欄作家瑪葛穆倫（Jackie MacMullan）就在電台節目上爆料，詹姆斯團隊希望能夠開除總教練華頓（Luke Walton）。

在球隊近況不佳的情況下，湖人主帥的去留又成為外界討論的焦點，瑪葛穆倫在「Brian Windhorst & The Hoop Collective podcast」電台節目中爆料，詹姆斯團隊希望能開除總教練華頓，瑪葛穆倫強調說：「不是詹姆斯提出來的，而是詹姆斯周圍的所有人，他們之中已經有很多人都知道了，我不認為這是一個震驚的消息，對吧？」

瑪葛穆倫表示，雖然湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）力挺華頓，但不代表湖人隊總裁魔術強森（Magic Johnson）也抱持同樣的想法，「我認為人們對華頓感到質疑，儘管巴斯非常強烈地表示『我希望華頓能夠在這裡，我百分百支持他。』但她之前也提到必須要由魔術強森來做出決定。」