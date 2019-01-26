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NBA／沒入選明星賽先發 韋德：我也不會選自己

2019-01-26 09:20聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

韋德。 美聯社
韋德。 美聯社
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NBA昨天公布今年全明星賽兩隊隊長及先發名單，不過在球迷票選中呼聲很高的熱火隊「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、灰狼「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）等人都沒有擠進先發名單，也讓網路上不少球迷哀嚎，但韋德本人對此並不在意，表示自己落選是意料之中的事情。

「如果讓我來選一名全明星，我不會選自己的。」韋德在前一天完成投籃訓練後說，「我並不是想要控訴些什麼，但那些值得入選全明星的人最終都會入選的。」韋德在東區後場球員的球迷票選中排名第二，但經過加權成績後，沒能入選先發名單。

韋德說：「我第一次真正同意巴克利（Charles Barkley）所說的，許多人都是第一次有機會入選全明星賽，如果他們值得入選，那麼他們就應當獲得這些名額。我很感激我的球迷們為我投票，最終讓我得到如此多的票數，但從全明星的角度而言，許多人都值得入選，我也希望他們能得到機會。」

雖然沒能入選全明星賽先發名單，但韋德仍希望在自己最後一個球季中，為球迷送上他們想看到的，哪怕只是一場例行賽，「那天在波士頓我們輸了，且落後很多，但我看到一群老老少少，他們都激動異常想要吸引我的注意，但我需要調整自己的心情來面對他們，我意識到這可能是他們最後一次來看我打球，因此我必須強顏歡笑，心想『這可能不是我最後一次來這裡，但這可能是他們最後一次看到我了。』。」

韋德飆風玫瑰
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