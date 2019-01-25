NBA／明星賽選秀直播 柯瑞：看我去哪隊吧！

2019-01-25 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞相當期待今年全明星賽選秀直播，想看自己會到哪隊。 美聯社 分享 facebook

NBA今天公布今年全明星賽先發名單，勇士隊球星「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）再度入選先發名單，對此他仍保謙遜，表示不會將此視為理所當然，直呼這是一項很偉大的成就，同時他也相當期待今年全明星賽選秀過程將透過電視直播，「看看我會去哪隊吧！」

今年全明星賽人氣王由湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）拿下，他也將擔任西區隊長，東區則由公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，兩人也將在日後進行電視直播選秀，挑選隊友。

今天柯瑞在華盛頓攻下全場最高的38分，帶領球隊在客場擊敗巫師隊，賽後他被問到再度入選明星賽先發感想，他說：「我不會覺得這是理所當然的，這是一項很偉大的成就。我記得自己曾經努力爭取在全明星賽中有一席之地，所以我就是想繼續努力下去，能夠回到夏洛特參加全明星賽，再度成為全明星賽先發，這非常棒。」

去年柯瑞與詹姆斯分別擔任兩隊隊長，也在去年首度改制的全明星賽中進行選秀，不過去年選秀過程並未對外公布，今年全明星賽則要透過電視直播讓選秀過程公布在大家面前，對此柯瑞說：「這肯定會很有意思，去年我和詹姆斯選人過程很有意思，我很確定球迷們會喜歡這個的。所以，看看我會去哪隊吧！」