NBA／柯瑞38分領軍 勇士退巫師收9連勝

柯瑞攻下全場最高的38分,率勇士收下9連勝。 美聯社

衛冕軍金州勇士隊「五星連線」繼續發威,儘管決勝節一度遭對手追至2分差,嚇出一身冷汗,勇士仍在柯瑞(Stephen Curry)攻下全場最高的38分,加上杜蘭特(Kevin Durant)、卡珍斯(DeMarcus Cousins)、伊古達拉(Andre Iguodala)也都有雙位數演出,最終就以126:118擊敗巫師隊,收下本季新高的9連勝。

面對賽前打出一波8連勝的勇士隊,賽前巫師隊主帥布魯克斯(Scott Brooks)坦言,對上勇士比賽肯定會很艱難,「如果你想要給自己一個獲得比賽勝利的機會,你只能努力去打比賽。」

賽前勇士隊在抵達華盛頓後,還先去拜訪了前美國總統歐巴馬(Barack Obama),留下了合照。今天開賽勇士靠著杜蘭特、柯瑞等人領軍,在中段起要回領先,首節打完取得9分領先,並在次節取得雙位數領先,儘管格林(Jeff Green)的三分球一度助巫師將方差追至5分落後,但隨後柯瑞個人連得10分又將領先擴大,半場打完勇士取得8分領先。

Warriors' visit to DC included paying a visit to President Barack Obama



(via @loganmmurdock) pic.twitter.com/ujDmLiU9BV