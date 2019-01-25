NBA／柯瑞38分領軍 勇士退巫師收9連勝

2019-01-25 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞攻下全場最高的38分，率勇士收下9連勝。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍金州勇士隊「五星連線」繼續發威，儘管決勝節一度遭對手追至2分差，嚇出一身冷汗，勇士仍在柯瑞（Stephen Curry）攻下全場最高的38分，加上杜蘭特（Kevin Durant）、卡珍斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）也都有雙位數演出，最終就以126：118擊敗巫師隊，收下本季新高的9連勝。

面對賽前打出一波8連勝的勇士隊，賽前巫師隊主帥布魯克斯（Scott Brooks）坦言，對上勇士比賽肯定會很艱難，「如果你想要給自己一個獲得比賽勝利的機會，你只能努力去打比賽。」

賽前勇士隊在抵達華盛頓後，還先去拜訪了前美國總統歐巴馬（Barack Obama），留下了合照。今天開賽勇士靠著杜蘭特、柯瑞等人領軍，在中段起要回領先，首節打完取得9分領先，並在次節取得雙位數領先，儘管格林（Jeff Green）的三分球一度助巫師將方差追至5分落後，但隨後柯瑞個人連得10分又將領先擴大，半場打完勇士取得8分領先。

Warriors' visit to DC included paying a visit to President Barack Obama



(via @loganmmurdock) pic.twitter.com/ujDmLiU9BV — Bleacher Report (@BleacherReport) January 25, 2019

易籃後勇士持續擴大領先分差，杜蘭特在第三節最後接獲格林（Draymond Green）助攻完成空中接力，幫助球隊三節打完取得12分領先。決勝節勇士進攻出現狀況，遭巫師打出一波14：4攻勢，追至2分差，但勇士在李文斯頓（Shaun Livingston）跳出又回擊一波11：0攻勢，再度要回雙位數領先，最終就以8分差收下勝利。

逆轉失利的巫師團隊雖有6人得分突破雙位數，不過團隊總籃板數比對手少了14顆，也讓球隊錯失許多二波攻擊機會，只能無奈中斷2連勝。