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NBA／溜馬噩耗 歐拉迪波傷重本季報銷

2019-01-25 08:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

歐拉迪波確定整季報銷。 美聯社
歐拉迪波確定整季報銷。 美聯社
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印第安納溜馬隊球星歐拉迪波（Victor Oladipo）昨天在主場迎戰暴龍，一次回防阻止對手快攻時，起跳後落地不慎傷到右腳膝蓋，當下就被擔架抬出場，今天（25日）溜馬官方公布他的核磁共振（MRI）檢查結果，顯示歐拉迪波造成右膝股四頭肌腱撕裂，近日將接受手術，本季提前報銷。

昨天在第二節比賽還剩4分05秒，歐拉迪波起跳試圖攔截送給席亞康（Pascal Siakam）的傳球，落地時卻不慎嚴重傷到右膝，當下歐拉迪波就意識到狀態可能非常嚴重，之後現場立刻出動擔架將他抬出場進一步接受診斷及治療。

在接受MRI檢查後，溜馬官方公布檢查結果，表示歐拉迪波遭遇右膝股四頭肌腱撕裂，近日將接受手術，並將缺席本賽季的剩餘比賽，提前宣告本季報銷。

此消息無疑對溜馬是一大惡耗，總教練麥克米倫（Nate McMillan）甚至表示，不確定歐拉迪波是否趕得上下個球季開打，「這是不幸的一個意外，他是一個特殊的球員和一個特殊的人。球隊遇到這樣的情況將是很艱難的，但我們必須要繼續前進。」

暴龍球員席亞康賽後則表示，自己沒有看到當時發生了什麼事，直到賽後看到畫面才了解，他說：「這是一個不幸的情況，這真的很可怕。」而在歐拉迪波受傷後，不少NBA球員都紛紛表達關心，雷霆球星喬治（Paul George）表示，在聽到傷病消息後，他給歐拉迪波傳了訊息，表達自己的祝福，「我認為歐拉迪波會克服一切，並重新找回身手。」

溜馬暴龍Paul George
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