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巴特勒成新一代難搞王 領袖風範遠不及羅斯

2019-01-25 07:00林文

打從公牛時期羅斯(Derrick Rose)和巴特勒(Jimmy Butler)成為隊友起，兩人的職業生涯走向南轅北轍。羅斯貴為2008年選秀狀元，並打著聯盟史上最年輕MVP光環的天之驕子，卻跌落大傷幽谷，失去在公牛的地位，輾轉遊歷尼克、騎士，差點放棄籃球。直到上季加盟灰狼最後一搏，才有本季的浴火重生，羅斯的勵志故事讓本季的北大荒充滿熱血。反觀，巴特勒2011年首輪30順位才被公牛挑中，從新人年場均8.5分鐘以防守起家的搖擺人開始打起，連年逐漸磨練出進攻能耐。在玫瑰凋零的那幾年，巴特勒很幸運也很爭氣的在公牛掙得一席之地。生涯第三年起，例行賽沒有再以替補角色出賽過，巴特勒日逾發光的六個年頭裡卻是羅斯與身體傷痛、心理煎熬搏鬥的黑暗時期。

羅斯(中)和巴特勒(左二)在公牛當過5年隊友，2014-15球季與加索(左)等好...
羅斯(中)和巴特勒(左二)在公牛當過5年隊友，2014-15球季與加索(左)等好手一起打出.610的超高勝率，在東區排名第三。兩人後來又在灰狼聚首，身價與地位一跌一漲卻已是不可同日而語，但羅斯贏近來得球迷尊敬，巴特勒卻是成為人見人怕的嘴砲王。 歐新社資料照片
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巴特勒作風強硬 我行我素很難搞

所謂換個位子換個腦袋，站上一哥的巴特勒開始有更多的野心，晉升全明星賽球員，想要不斷往聯盟頂端前進，想要獲得超級合約以匹配、證明自身的地位。他對勝利的渴望固然值得陣中隊友學習，但是從公牛、灰狼再到現在的76人，巴特勒的作風越來越我行我素，屢屢槓上管理階層、痛批年輕球員，賽後直指輸球敗筆等等言行舉止，各個環節都毫不留情面。

如今巴特勒即將邁入而立大關，仍尋求贏球的尊嚴與頂薪合約的身價。只不過以巴特勒的年紀、星度、主宰力、領導氣質，等各方面評斷，他可以是個頂級副手但不會是各球團總管心中的核心建隊人物。

巴特勒雖然球技高超，但自我意識極強，常常不給隊友和教練面子，不管到哪隊都成為頭痛...
巴特勒雖然球技高超，但自我意識極強，常常不給隊友和教練面子，不管到哪隊都成為頭痛人物。 美聯社
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羅斯經歷職業運動的現實，人情冷暖，批評嘲諷，他現在能用更圓融、成熟的心態發言、處理場內外可能浮現的狀況，也比較能凝聚球隊的休息室氣氛，與場上化學效應。以團隊精神、心理領導層面來看，巴特勒的獨霸作風，實在不適合作為領袖，這點比起羅斯還差得遠。

上週1月16日，巴特勒首度迎戰老東家，最後所屬的76人是以42分之差血洗灰狼。巴特勒在賽後記者會受訪，一開頭便毫不客氣的說出很高興擊敗他們，很想擊敗他們等話，明顯可以感覺他對在灰狼的那段日子相當厭煩。

巴特勒(右)本季剛傷癒歸隊時嘴巴就不饒人，差點引起灰狼的茶壺風暴，灰狼最後也只能...
巴特勒(右)本季剛傷癒歸隊時嘴巴就不饒人，差點引起灰狼的茶壺風暴，灰狼最後也只能忍痛把他交易走。 美聯社
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公開抨擊唐斯(Karl-Anthony Towns)、維金斯(Andrew Wiggins)的疲軟不在話下，(雖然維金斯本季表現實在令人搖頭)，並且針對性用詞直接，面對肯塔基名教頭卡利帕里(John Calipari)對昔日愛將唐斯的護航，巴特勒也是照嗆不誤，態度越顯狂妄跋扈。

羅斯成熟領導球隊 鼓勵代替責罵

羅斯對於此事，卻是展現高EQ的回應，必須要去了解唐斯的個性、為人，唐斯是個很有天賦的年輕人，但你不能強迫他做他不擅長的事，認為巴特勒言之過重。 這麼相較之下，羅斯的成熟應對令人激賞，對於年輕球員也更能發揮引領的作用。更別提巴特勒開季前不斷高喊賣我風波，搞得灰狼烏煙瘴氣，還有率領戲稱三軍的板凳群，在訓練對抗中教訓了先發球員組合等等一連串事件。

羅斯(中)克服重重的困難才能再次受到重用，他現在非常珍惜能上場的機會，也願意將經...
羅斯(中)克服重重的困難才能再次受到重用，他現在非常珍惜能上場的機會，也願意將經驗傳承給年輕球員。 美聯社
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巴特勒從公牛時期就有類似情況上演，與隊友不合、槓上教練團、高層，即使來到76人還是有這樣的傳聞不斷浮現，所謂領導者帶人要帶心，巴特勒完全沒做到。巴特勒離開灰狼後，倒覺得唐斯打得更起勁，12月到1月整體的防守積極度，對抗性都強化不少，得分火力也是逐月提升。

不能全說是羅斯的領導有功，但相信他的勵志故事所帶來的魅力，球隊文化，肯定多少會感染到灰狼隊員們，雖然灰狼戰績始終還在跟五成勝率打拼，但是球賽內容變得更為好看，內部不斷紛擾的狀態也終於平息下來。

巴特勒態度過於強勢 76人要擔球隊風暴

反倒是76人為了迎接巴特勒，不惜得送出柯文頓(Robert Covington)、薩里奇(Dario Saric)兩名先發大將，還傳出巴特勒與雙少主，西門斯(Ben Simmons)、安比德(Joel Embiid)有心結的傳聞。

還記得1月12日76人與老鷹之戰，當時巴特勒錯失讀秒階段的關鍵罰球失去扳平機會而輸掉球賽。賽後西門斯直指當天隊友不夠強悍，太軟等等發言，引來巴特勒的不悅，看似不想成為輸球戰犯的他，也隔空喊話起來。這還不包括平時，甚至將來西門斯、安比德、巴特勒三人的球權分配問題。巴特勒強勢想要用他的方式影響球隊走向的風格，恐怕即使是幽默梗王的安比德遲早也會有爆發的一天。

巴特勒(23號)對老鷹之戰狂飆30分又如何？最後他還不是被林書豪壓迫防守出現失誤...
巴特勒(23號)對老鷹之戰狂飆30分又如何？最後他還不是被林書豪壓迫防守出現失誤，而且最後兩罰都不進，造成76人在主場爆冷輸給老鷹。 美聯社
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而不只是與隊友，巴特勒還被爆料在球隊檢討戰術之際公然挑戰主帥布朗(Brett Brown)的權限，他的作風即便如願來到一支潛力實力並具的球隊中，仍舊沒有改變，依然故我。

原先76人一直想與巴特勒簽長約留下這名側翼，但八卦消息指出，他老兄有可能只是到費城過過水，最終心是向著洛杉磯，傳聞指出他有可能與雷納德(Kawhi Leonard)攜手改搭快艇。然而76人目前暫居東區第四，球隊處於二連勝，巴特勒都沒上場，事實上主宰76人全隊攻守兩端重心的絕對還是在西門斯、安比德身上，巴特勒不會是那個唯一能凝聚團隊的選項，況且至今他也沒做好。

要期待巴特勒有羅斯的大器很困難，畢竟巴特勒並未經歷過羅斯的苦楚，但若是巴特勒依舊維持狂放不羈的難搞作風，那就算季後不是與76人簽約，別隊多少也會為此卻步，考慮再三。 連現階段球隊氣氛都搞不定的話，那更甭提對勝利有多渴望，甚至帶領76人挑戰東區王座了。

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☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444

Derrick RoseJimmy Butler

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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