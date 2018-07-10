卡珍斯自行降價投靠 勇士是福是禍還很難料

金州勇士隊在上周補上陣容中「最軟的那一塊」，簽進了前紐奧良鵜鶘隊當家中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins)，成為繼1964-1965年的波士頓塞爾蒂克隊後，第一支球隊在先發陣容五名球員中，都曾獲選NBA全明星賽球員資格。說勇士隊是明星隊，應該是沒錯的。50多年前當時波士頓的先發陣容裡，有羅素(Bill Russell)、兩名大小瓊斯(Sam Jones & K.C. Jones)、哈維奇克(John Havlicek)與韓森(Tom Heinsohn)等，也創造了當時的波士頓綠衫王朝。

勇士在加入卡珍斯之後，可以排出全明星先發五人，近幾十年來根本沒有擁有這樣的豪華陣容的球隊。 歐新社資料照片 分享 facebook

勇士隊是否在「表哥」卡珍斯加入後，就天下無敵了、直取總冠軍了嗎？到底他的加入是4+1大於、等於還是小於5呢？

先談卡珍斯這次加入勇士隊的過程，大概就可以一探究竟。卡珍斯在7月初自由球員市場開放的第一天，並沒有引來任何球隊與他聯繫，卡珍斯畢竟也是明星球員、雄霸西區的中鋒，他也自視甚高，所以沒有球隊接觸他，對他來說其實滿心傷的。所以7月4美國國慶日凌晨1點多他沒睡好，5點多他就致電給他的經紀人，希望能積極聯絡金州勇士隊，同時包含他自己也開始與勇士隊的總管邁爾斯(Bob Myers)、勇士隊球員如杜蘭特(Kevin Durant)和格林(Draymond Green)等通電話，探聽加入勇士隊的可能性。

卡珍斯要不是受傷而讓球季提前結束，本季他應該能繳出驚人的成績，早就成為自由球員市場的搶手貨，更不致於到乏人問津的地步。 2017-18 Prestige 球員卡 分享 facebook

一天之內勇士隊立即給了卡珍斯一份一年530萬美金的合約，與其說是勇士招進卡珍斯，倒不如說是卡珍斯自己敲金州的門。短約、好價錢、中鋒、明星球員，這次的表哥去金州一遊，帳面算是皆大歡喜的。

但為何在這次的自由球員市場上，表哥乏人問津呢？最大的原因還是在於他今年初傷到了阿基里斯腱，並術後的復原與身手恢復狀況如何，一切都是未知數。對NBA球員來說，傷到腳部的阿基里斯腱，等於是身手毀掉了一大半，幾個知名的球員如洛杉磯湖人隊的布萊恩(Kobe Bryant)，在球員末期時，因為傷到阿基里斯腱，得分手段最後都只能靠跳投。又如彈跳性曾經超好的蓋伊(Rudy Gay)，球員生涯初期也是名飛人，空中接力灌籃場場來，現在只能隊隊跑、當打工遊俠。

蓋伊(右)在傷了阿基里斯腱後，速度與爆發力都再也回不來了。 歐新社資料照片 分享 facebook

主因就是球員一旦阿基里斯腱受了傷、開了刀，即使回到球場上後，他的切入第一步速度會減弱、彈跳性也降低。加上目前就他的恢復情況看來，他趕不上開季前兩周的球賽。這是各隊對卡珍斯最大的擔憂。

再者，卡珍斯的個性不佳，贏球時一個樣、輸球變個樣。在球場上被判犯規時喜歡碎碎念裁判，他球員生涯也才9年，連續8年都榮獲聯盟平均每場技術犯規排行榜前三名(除2012是第五，當時剛進聯盟、膽子還沒那麼大)，即使是剛結束的球季，他以每場要換0.29次個技術犯規，居聯盟第二，小輸給「幹話王」霍華德(Dwight Howard )的0.31次。難以管教和個性問題是各隊不敢簽他的第二個原因。

卡珍斯在大學期間就是強權肯塔基大學的台柱，到了NBA後，先是在沙加緬度國王，後來又輾轉到紐奧良，這些中小球隊要奮鬥好多年才能拚個季後賽資格，他沒這個耐性。剛好2016年他被選入奧運賽的美國隊陣中，美國隊所向無敵，開殺四方，與隊友如前述的杜蘭特、格林和湯普森(Klay Thompson)等合作得相當愉快，他相當喜歡這種長勝、連勝的感覺，這也是為何卡珍斯願意自己去敲勇士的門，自投履歷，因為勇士隊是他奪冠最近的一條路。

卡珍斯非常享受在奧運時大殺四方的快感，只要能與高手合作有奪冠機會，薪水少一點又何妨！ 歐新社資料照片 分享 facebook

卡珍斯加入金州後，確認了「東線無戰事、西區強強滾」的2018-2019聯盟生態，東區一下子少了詹皇(LeBron James)，成為波士頓與費城七六人隊的天下，西區雖然金州勇士隊獨走，但休士頓、奧克拉荷馬市、波特蘭等也不遠在後，還加有洛杉磯湖人、更成熟的猶他爵士隊來挑戰，西區的季賽每一場都將是硬仗。

卡珍斯若上場打球後，他自身也要做改變，他過去幾年平居每場的持球出手投籃次數在18-20之間。這個數字在來了勇士後勢必要打六到七折，畢竟還有柯瑞(Steph Curry)和杜蘭特等。另外卡珍斯近7呎、有270磅重，屬於重型坦克，能不能融入勇士隊的輕裝師？卡珍斯自己要調整。

但無論如何，對勇士隊來說，卡珍斯不是奪冠的主要條件，因為他們已經奪冠好幾次了，而且奪冠的原班人馬也都在，卡珍斯與勇士都沒壓力，ESPN電台的球評兼主持人馬克思(Antia Marks)說，卡珍斯只要恢復七成功力，勇士隊就算是賺到了！所以目前看來，卡珍斯加入勇士隊是正常合理的4+1等於5，至於到底最後是大於還是小於5，要看他自己的傷、他的脾氣和勇士隊與他之間的配合了。