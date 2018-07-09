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3千人海選 馬雲年薪184萬 聘了64歲的她

NBA／杜蘭特年薪9.2億 全明星先發40年首見

2018-07-09 10:10中央社 舊金山8日綜合外電報導

杜蘭特以年薪3000萬美元，續留勇士。 世界日報
杜蘭特以年薪3000萬美元，續留勇士。 世界日報
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連2年拿下NBA總冠軍賽MVP的杜蘭特（Kevin Durant）與金州勇士簽好新合約，據報導下季年薪3000萬美元。勇士湊足全明星等級先發5人，40年來首見，準備邁向5年第4冠。

球隊並未公開杜蘭特合約內容，不過「聖荷西信使新聞」、「紐約時報」、ESPN等媒體都報導，勇士隊新球季將付給杜蘭特3000萬美元（新台幣9.2億元），外加2019-2020年球季3100萬美元的球員選擇權。

杜蘭特續留，加上球隊日前剛簽下自由球員、強力中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins），與原班底柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）組成豪華陣容。

勇士隊將成為40年來第一支擁有NBA明星隊等級先發5人的單一隊伍。

勇士2015年奪冠之後，2016年總冠軍賽敗給克里夫蘭騎士，之後他們網羅了杜蘭特，並且連續2年在決賽舞台奪回王位，2次系列賽合計8勝1敗。

總冠軍賽6月剛落幕，現年29歲、生涯第11年的杜蘭特繳出場均28.8分、10.8籃板、7.5助攻與2.0火鍋，幫助勇士4連勝橫掃騎士。

杜蘭特連2年拿下總冠軍賽MVP（最有價值球員），在他之前僅有詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（KobeBryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等頂級球星曾經達成。

杜蘭特勇士

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