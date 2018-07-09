籃網三大現實考量 交易林書豪恐怕難以避免

林書豪是一名合格NBA先發控球，但右膝重傷之後，一切都很難樂觀。新賽季林書豪除了要恢復健康找回狀況，還得跟隊友競爭，極可能被籃網「交易」。

為什麼？

1、籃網後場人滿為患

目前籃網有兩名主力控球羅素、丁威迪，兩個都是6呎5吋以上雙能衛，可以打控球兼得分後衛，球路不輸林書豪。籃網另外續約後衛哈里斯，還有鋒衛全能勒佛特、傑佛森、克萊柏三名主力，都是6呎7吋以上後衛兼小前鋒。

林書豪在這分長名單中想要爭取更多上場時間，需要很健康的打出絕佳狀況，林書豪還有球技+智商，但大傷之後，籃網可能早已把林書豪擺進戰力外名單。

丁威迪在明星賽周拿下技術挑戰賽冠軍後信心大增，本季平均上場時間不過增加了6.2分鐘，但得分12.6分與助攻6.6次都是將近1倍的成長。 歐新社資料照片 分享 facebook

2、籃網未來藍圖沒有林書豪

從籃網布局、釋放薪資空間、瞄準2019夏天自由球員市場看來，籃網未來藍圖沒有林書豪。不管林書豪恢復狀況如何，籃網在控球、得分後衛的選項很多，年輕球員更多，籃網隊中一群鋒衛兩門抱的搖擺人，都是林書豪新賽季競爭對手。

林書豪本季因傷只出賽1場，籃網可能提前把他在未來重建的藍圖中刪除。 歐新社資料照片 分享 facebook

3、籃網重建 可能提早釋放薪資空間

除非另有大意外，否則林書豪新賽季恢復健之後，很可能會在戰力名單之外，籃網目前沒有薪資壓力，林書豪剩一年1250萬美元合約也會在2019年夏天到期。

對籃網來說，培養現有新人，養成未來人才，積極著手重建，放棄一年合約或戰力名單外的球員，這是必然要走的路。林書豪的到期合約適合做為交易籌碼，釋放薪資空間，因此林書豪新賽季被籃網交易的可能性超過五成。

籃網在選秀會上選了來自波士尼亞的長人穆沙，應該會獲得不少的上場時間。 歐新非 分享 facebook

未來一季除非林書豪幸運迎來大爆發，否則林書豪在自由球員市場上想要再拿到一分中產以上合約，難度愈來愈高。NBA現在市場兩極化更嚴重，不是極大合約就是低薪、底薪，許多稱職角色球員在市場上根本拿不到符合身價合約，經紀人要夠力，運氣也要夠好，球技和功能性都要強。

林書豪在中國受歡迎程度很高，即使未來失去NBA舞台，依然有機會在CBA展現球技。 擷圖自中國人物雜誌微信平台 分享 facebook 林書豪即使恢復健康，他很可能被定位在替補控球，那麼市場行情和未來性都會受到影響，未來生涯就算林書豪還能穩定出賽、表現稱職、打出效率，但他在市場上想要拿到一分部分中產(年薪500萬美元上下)有很大難度。在低薪或底薪角色球員愈來愈多的NBA現實文化中，林書豪很可能面對這樣的殘酷現實+挑戰。

如果很幸運+很健康，林書豪還能在NBA打個幾年，萬一膝傷恢復不了原本狀況和爆發力，林書豪很可能得轉換目標，選擇大陸CBA職籃做為主要舞台，那裡還可能拿到比NBA底薪或短期低薪更好合約+市場+廣告。

大陸CBA市場夠大，一線洋將拿到的薪水甚至不會輸NBA底薪，林書豪擁有一定程度魅力+影響力，許多NBA邊緣人都在這裡淘金。

整個NBA生涯來看，林書豪是非常幸運的，他也證明自己有NBA先發主控能力和實力，可惜右膝重大傷病讓林書豪NBA生涯出現重大變數，甚至會改變他的NBA之路。