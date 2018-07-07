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NBA／帕克離開馬刺 波波維奇發聲明祝福

2018-07-07 14:02NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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「做出這個決定並不容易。我猶豫過，我也想了很久。每個人都知道我愛馬刺，但在黃蜂迎接新的挑戰同樣也讓我感到興奮。」

在馬刺效力17年之久的帕克（Tony Parker）在35歲的這一年決定離開，轉而以兩年1000萬美元的價碼加盟夏洛特黃蜂。雖然說先前已經有傳出風聲，帕克有可能會離開聖安東尼奧，不過當事情發生時，不少馬刺球迷依然措手不及。

「這都是生意，我仍然愛聖安東尼奧。」帕克說。

帕克是在2001年以首輪第28順位被馬刺選中，與鄧肯、以及後來加盟吉諾布里組成「GDP三巨頭」，幫助馬刺延續近20年的黃金盛世，並且創下NBA史上例行賽與季後賽拿下最多勝場數的三人組紀錄。

帕克生涯總共出賽1198場，平均攻下15.8分5.7助攻，奪得4座NBA總冠軍，並在2007年拿下決賽MVP。他也是史上唯一一位包辦NBA總冠軍、NBA決賽MVP、歐錦賽冠軍、歐錦賽MVP的球員。

帕克在做出離開的決定之前，已經先和恩師波波維奇（Gregg Popovich）通過電話，告知他自己的決定。波波維奇事後也發出一篇聲明，感謝帕克這些年來對於球隊的貢獻，並祝福他和家人一切順利。

截圖自馬刺官方推特
截圖自馬刺官方推特
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「很難用言語來表達帕克過去20年對於馬刺的重要性。從他2001年19歲時開始的第一場比賽，他就讓我們留下深刻印象。之後的每一天，每一場比賽，每一個賽季，他都用他的熱情、渴望和奉獻精神鼓舞所有人。」

「我們非常感謝帕克在這17年來帶給我們這些美好回憶。他贏得4次總冠軍、6次入選明星賽和4次年度最佳陣容，這些都讓他的人生履歷閃閃發亮。對我來說，最開心的莫過於能夠親眼看見帕克的成長，馬刺團隊裡的所有人都會懷念帕克在這裡的時光，並祝福他和他的家人一切順利。在黃蜂延續他卓越不凡的職業生涯。」

帕克馬刺波波維奇

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