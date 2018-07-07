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NBA／「小跑車」帕克告別馬刺 2年1000萬加盟黃蜂

2018-07-07 05:07聯合報 林宋以情／即時報導

帕克告別黑衫軍。 美聯社
帕克告別黑衫軍。 美聯社
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4度替馬刺隊捧冠，36歲的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），7日確定離開生涯發跡地，告別17年的黑衫軍，以2年1000萬美金（約台幣3.07億元）加盟黃蜂

隊史助攻王帕克上季11月自右大腿四頭肌肌腱傷勢中歸隊，出賽55場比賽，但場均出賽22分鐘，場均7.7分、4助攻和4成6命中率皆創下生涯新低，在今夏投入自由市場，儘管馬刺隊積極爭取，不過帕克去意已決。

據ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）了解，帕克已親自致電給教頭波波維奇（Gregg Popovich），講明自己已接受黃蜂合約。

6度獲選明星賽，帕克生涯連續17季闖季後賽史上僅次於馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）的連19季，同時也是繼馬龍、傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）外，史上第3人生涯多達17季披單一球隊戰袍。

隨著鄧肯（Tim Duncan）高掛戰袍，帕克的離開也宣告馬刺四巨頭時代正式告終。不過他的經驗有望襄助黃蜂主控華克（Kemba Walker），讓黃蜂晉級季後賽多了期待。

法國帕克黃蜂馬刺

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