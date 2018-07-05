NBA／哈登輔大會球迷 公益三分球大賽秀神射

2018-07-05 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



火箭MVP哈登在輔大中美堂舉行粉絲見面會。記者林澔一／攝影 分享 facebook 火箭MVP哈登在輔大中美堂舉行粉絲見面會。記者林澔一／攝影 分享 facebook 休士頓火箭隊當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）今天於輔大中美堂舉行粉絲見面會，並且在技巧挑戰賽與公益三分球大賽中小試身手，於1分鐘內投進15球，讓台灣球迷見識到他MVP級身手。

哈登在昨天展開訪台行程，今天上午在前往愛迪達101球場參與綜藝節目的錄製後，晚間則是來到輔大中美堂舉行粉絲見面會，雖然哈登比表定活動時間晚了超過半小時才抵達，但仍不減現場上千球迷的熱情，而哈登也在走紅毯的過程中為球迷一一簽名。

而主辦單位為了歡迎哈登的到來，也安排現場球迷穿著紅白T恤排成「MVP」字樣，並在全場高喊「MVP」呼聲下歡迎哈登進場，為活動揭開序幕。

在接受現場主持人問答時，哈登指出自己的連續兩次胯下運球是他最致命到武器，而他也親自指導現場國內大專球員運球與過人技巧，並且下場與藝人和SBL球員宋宇軒進行技巧挑戰賽，還秀了雙手爆扣美技。

而哈登隨後也在藝人對抗賽中不斷炒熱場邊氣氛，並在公益三分球大賽中下場秀神射，於1分鐘內投進15顆三分球，加上球迷投進兩顆，共捐出17萬元，最終活動也在哈登發送簽名球、T恤、球鞋，並脫下他穿在腳上的鞋子送給場邊球迷後落幕。