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菲澳大亂鬥 影響NBA球員出征國際賽？

2018-07-05 13:10NBA台灣 monmo

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日前世界盃籃球賽亞洲區預賽，落後的菲律賓與領先的澳洲發生史上罕有的大亂鬥，最終在多位菲律賓球員被判出場、場上3打5乃至最後1打5直接結束比賽的鬧劇中結束，事後引發熱烈討論的話題之一：是否會影響NBA球員繼續參加國家隊？

曾打過NBA的FIBA名人堂澳洲名宿蓋茲（Andrew Gaze）樂觀表示，應該不會影響NBA球員報效國家的心意。FIBA當然也希望這些球員能出征，確保場上會有最優秀的籃球員們，但這場大亂鬥後，輿論也開始擔心NBA會不會改變開放球員打國家隊的想法？

過去聯盟允許球員參加6、7月及9月的國際賽事，但不開放11月與2月球季間的比賽。

國家隊的立場，當然是希望NBA等級的球員越多越好，以澳洲隊而言，現在仍以澳洲職籃NBL的球員為基底出賽，但仍希望未來休賽季能爭取所有的NBA球員打比賽，近期最重要的就有2019於中國舉辦的FIBA世界盃以及2020東京奧運。

雖然現在已有兩位公鹿隊的球員戴拉維多法（Matthew Dellavedova）與梅克（Thon Maker）領軍，但如今年的新人王76人西蒙斯（Ben Simmons）、爵士隊的艾克森（Dante Exum）與英格斯（Joe Ingles）、波士頓拜恩斯（Aron Baynes）以及馬刺隊米爾斯（Patty Mills）等強將，都未於最近幾天的亞洲區預賽出場。

9月的第二輪預賽亦屬未知數，因為離季前訓練營時間甚近，戴拉維多法就已表示9月他得回密爾瓦基，澳洲國家隊的真正面貌，其實潛藏著足以擺出全NBA球員先發陣容的堅強戰力。

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蓋茲認為聯盟與球隊不會阻止他們的球星繼續參賽，只會把菲澳大亂鬥當做特例而非常態，認為NBA一直受益於國際籃球的發展。但無論如何，已經有澳洲職籃球隊與球員經紀人，對此次事件深表安全方面的隱憂，認為這次亂鬥期間，居然沒有安全措施，甚至還可看到工作人員與球迷也加入打人的行列。

但即便如此，澳洲國家隊事後表示，在球場上已經是他們覺得最安全的地方了，可想而知球員的健康與安危確實受到威脅。點燃此次戰火、首先被犯規且被打最慘的澳洲球員古爾汀（Chris Goulding），其經紀人丹尼爾（Daniel Moldovan）就深表不滿，表示如果FIBA再不作為，他就必須採取法律途徑來保護他的客戶(據稱FIBA也表示不排除提出刑事訴訟)，僅僅只是罰款是不夠的，要對該國協會進行嚴厲制裁，而如果不能確保後續的安全，他或將拒絕讓自己的客戶日後再前往菲律賓比賽。

此次場上與NBA相關的球員，就屬澳洲方面上述兩位現役密爾瓦基公鹿隊球員戴拉維多法與梅克，前公牛球員隆利（Luc Longley）則為國家隊助教，以及菲律賓方面的前NBA球員布萊契（Andray Blatche），其中後兩者堪稱次此大亂鬥中身型最強壯的兩位，都處於戰鬥的暴風圈中央，最後也都被驅逐出場。

梅克賽後表示，他只是試圖保護他的隊友，他對於先前與菲律賓一戰的行為感到遺憾，因為來自飽受戰爭蹂躪的國家，梅克一直認為籃球是讓人們團結起來的方式，並表示作為一位NBA球員，有責任讓自己走在一條促進和平與團結的道路上，也希望這次的經歷，能成為人們討論比賽中安全問題的跳板。

身為前輩，當時亦在板凳上的戴拉維多法則扮演了另一個保護隊友們的角色，早在2014年，他就與艾克森及拜恩斯並肩作戰，擊敗過當時也是布萊契領軍的菲律賓隊，這場比賽在他們於前一場被日本隊1分擊敗後，成為扳回顏面、重振士氣的重要比賽。

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當亂鬥發生時，以戴拉維多法為首的幾位領袖，斷然的阻止了板凳上其他隊友衝進場中，因為他很清楚離開板凳席的球員們會被驅逐出場，所以當第一時間菲律賓板凳席上球員幾乎淨空衝入場內鬥毆時，澳洲只有教練們前往支援，雖然導致澳洲隊在亂鬥中以寡敵眾屈居下風，卻也因此在最終判決出爐時，相對菲律賓有多達9位球員遭驅逐出場，導致場上只剩3人打球，澳洲僅有4名球員出場（梅克因NBA不受FIBA管轄而無後續處罰，但其他3位打NBL的隊友或將有後續懲處），這也彰顯這位27歲領袖的經驗豐富，知道避免繼續擴大戰局。

蓋茲說或許菲律賓認為這種虛張聲勢，幫隊友出頭最重要，但這其實反而會傷害自己跟比賽，他並期許FIBA能大幅減少離開替補席鬧事的情況。

至於這次離譜的大亂鬥，究竟是否會影響後續NBA與球隊開放球員打國際賽的意願，就看FIBA後續是否能做出具公信力的懲罰與相對應的安全防範提升了，畢竟那一位位球員，從商業觀點觀之，也都是聯盟及球隊價值不斐的資產呀！

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