NBA／詹姆斯跳槽湖人 去年早有暗示

2018-07-04 13:37 世界日報 編譯組／綜合報導



一年來詹姆斯釋出多項對到湖人隊有興趣的暗示。 世界日報 分享 facebook

詹皇簽約湖人隊，或許早有跡可循。去年7月的一個晚上，詹姆斯跳過ESPY的頒獎典禮，在拉斯維加斯觀賞NBA夏季聯賽。他在場邊座位上觀看，身穿紫色的T恤，反戴棒球帽。

隨後他在Instagram發布影片，包括鮑爾（Lonzo Ball）身穿的Nike Kobe A.D.運動鞋，文中並寫上「就去做吧」（Just. Do. It）。

參加這比賽，可能是詹皇對自己去留布下的第一條暗示。自此之後的去年一整年，詹皇似乎有意無意的向外界散布著這個震撼籃球界決定的暗示。

例如去年8月，詹姆斯在推特上發送對魔術強森的生日祝福。詹姆斯推文中表示，「從第一天就向我示愛的少數人之一，謝謝。」

同一個月，他發送另一個推為給前快艇隊克勞福德（Jamal Crawford），稱洛杉磯是「家」。當鮑爾去年10月慶祝他20歲生日時，詹姆斯稱他為「年輕的王」（Young King），文中署名自己的綽號「詹皇」（King James）。

這條推文引發社交媒體對詹姆斯打算加入湖人隊的狂熱猜測。與此同時，詹姆斯在其他地方也顯現與洛杉磯的聯繫。包括去年11月，花費2300萬元在布蘭特伍買下擁有八房9.5浴豪宅，也是他在洛杉磯購置的第二棟房。

當鮑爾在去年11月完成職業生涯第一個三雙，詹姆斯向記者說明此一成就。幾周之後他告訴ESPN，湖人隊將在近幾年的掙扎中贏得總冠軍，就像聖安東尼馬刺、新英格蘭愛國者，波士頓紅襪和紐約洋基隊一樣。他並未提到騎士隊，或許這又是另一個落腳洛杉磯的暗示。

上個月騎士隊在總決賽中輸給金州勇士隊後，詹姆斯告訴記者，他的家人將在他自由球員決定中發揮重要作用。而詹皇大兒子Brownny即將進入洛杉磯市查沃斯（Chatsworth）Sierra Canyon高中籃球隊的傳言也不斷流傳。也因此，1日詹姆斯的Klutch Sports Group宣布他將加入湖人隊，似乎沒有人太過驚訝。