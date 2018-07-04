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湖人脫胎換骨只花2天 詹姆斯讓NBA變得更好

2018-07-04 07:00特約記者李亦伸

詹姆斯：「我加入湖人啦，想拿冠軍戒又不計較錢的捧油快來抱團喔！」 ( 設計對白 ...
詹姆斯：「我加入湖人啦，想拿冠軍戒又不計較錢的捧油快來抱團喔！」 ( 設計對白 ) 美聯社
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NBA有兩個核心總裁，一個是負責聯盟操盤、決策的執行長席佛。另一個是負責創造比賽話題，改變比賽，增加娛樂、爆點和不同競爭力的詹姆斯

詹姆斯7月2日與湖人達成加盟默契，他決定離開騎士，聯盟呈現欣欣向榮氣氛，爛了五年的湖人終於重生，聯盟終於在勇士之外，增加一支能創造全美+全球關注力的球隊。詹姆斯也將因為湖人文化、獨一無二娛樂市場、充滿魔力都會，創造現在和未來更大商業版圖。

詹皇加入湖人，馬上產生各種抱團效應。湖人先後簽下鋒衛史帝芬森、中鋒麥基、後衛波普、控球朗多，為詹皇爭冠拼湊更完美拼圖，接下來湖人還會在自由球員市場大有作為，不是爭取交易搶下馬刺明星前鋒雷納德，組成「超級球隊」，就是保留薪資空間，隨時等待大魚上勾。

能讓朗多乖乖配合一起打球的人不多了！憑詹姆斯的球技和檻站應該能讓鮑爾和朗多各盡其...
能讓朗多乖乖配合一起打球的人不多了！憑詹姆斯的球技和檻站應該能讓鮑爾和朗多各盡其力，不會多講廢話。 美聯社
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湖人現在這套陣容就算不再更動，詹皇帶領仍然大有可為，控球鮑爾+朗多，得分後衛波普+哈特，前鋒英格倫+庫茲瑪，中鋒麥基+祖巴茲，湖人還能撿一名底薪老將或防守尖兵，增加一名低薪射手，就算沒有另外一個球星，詹皇也有能力把這套組合帶進西區前四。

對湖人來說，進可攻退可守，市場沒有更完美、合適球星，他們可以保留薪資空間，伺機而動。有了詹皇帶隊，帶槍投靠的底薪好手或高效老將都很難拒絕加入湖人，為了贏球更為了打回身價。湖人退役球星布萊恩說了一句正確評論：詹姆斯讓NBA變得更好。

放眼當今天下，誰能在布萊恩(右)之後幫助湖人找回榮光？這個人當然是非詹姆斯(左)...
放眼當今天下，誰能在布萊恩(右)之後幫助湖人找回榮光？這個人當然是非詹姆斯(左)莫屬。 美聯社
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湖人只花兩天就脫胎換骨，儘管他們還需要實戰證明，在拉斯維加斯賭城爭冠盤口，湖人馬上躍居第三名，儘次於勇士、塞爾蒂克，領先火箭。西區不到三天就大變天，火箭、雷霆、馬刺爭冠排名都退到湖人身後。火箭原本只想維持上季主體陣容，跟勇士再戰一場。但如今應該查覺，人算不如天算，時勢天命大變，勇士持續強大，湖人驟然變身，火箭恐怕很難再有上季的「神奇之作」。

火箭依然很有機會，但這一切都要看湖人接下來還能搶下那個球星或底薪老將，湖人持續補強陣容和深度+經驗，肯定不會停下腳步。不過火箭薪資空間完全套牢，還得全力留下中鋒卡培拉，勉強保持上季九成主力。

詹皇西進湖人，東區15支球隊終於脫離過去八年被詹皇包攬東冠噩夢，塞爾蒂克、暴龍、公鹿、76人、溜馬、公鹿終於有機會拚搶東冠，創造新的東區世代。詹皇如果不動，聯盟就缺少爆點和話題，現在東區競爭，百家爭鳴，個個有機會。西區儘管二連霸勇士還是最穩、最好球隊，但火箭、湖人、雷霆、鵜鶘、拓荒者、爵士、馬刺個個都能互咬，湖人因為詹皇重生崛起，勇士、火箭、湖人三強鼎足之勢，西區必然蜂火連天。

詹姆斯轉戰湖人，東區一哥誰來當？字母哥當仁不讓！ 美聯社
詹姆斯轉戰湖人，東區一哥誰來當？字母哥當仁不讓！ 美聯社
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詹皇的湖人會在西區打到什麼高度？火箭還是那支最能威脅勇士的球隊？馬刺如何從「可愛賣我風暴」中脫困？勇士五星連線，還會有什麼意外驚喜從天而降？

NBA愈來愈精采，也愈來愈勁爆！

詹姆斯湖人火箭

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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