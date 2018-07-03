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NBA／詹姆斯經濟效益 為洛城帶來商機

2018-07-03 16:25世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

詹姆斯加盟湖人，為杉磯帶來商機。 世界日報
詹姆斯加盟湖人，為杉磯帶來商機。 世界日報
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克利夫蘭騎士隊靈魂人物詹姆斯（LeBron James）以1億5400萬元天價與洛杉磯湖人隊簽約，未來四年能給大洛杉磯地區帶來多少經濟效益？雖然新一輪年度賽季尚有三月之遙，但預期由這位超級球星帶領的新湖人，已讓洛杉磯的球迷、「黃牛」和賭盤、旅遊、餐飲、旅館、禮品業興奮難抑，期待未來四年賺得滿盆滿缽。

不過也有經濟學家認為，大洛杉磯地區體育與娛樂池大水多，詹姆斯效應旋風的大小，還很難說。

「這一消息真是讓人高興」，誠保利商業集團總裁許堅2日表示，這不是因為他是湖人籃球迷，而是因為他的大型餐館正好就在湖人主場Staples Center球場一步之遙的LA Live廣場上，「我們三年前開張，就是沖著湖人和科比以及附近的會展中心去的」。但許堅表示，過去兩年生意並未如人意，主因是湖人表現遠遠不如預期，人潮也受影響。儘管如此，只要每次有湖人比賽，當天生意一定人滿為患，一位難求，常常到凌晨兩點餐館打烊，依然人流不息。

許堅說，如果有重大賽事，生意是平常的三四倍。例如科比退休告別那天，老闆們數錢數到手軟。他獲知湖人最新消息的第一時間，就是馬上和自己的餐館經理和總廚商量，如何抓住這一大好時機。相信湖人隊來了新的靈魂人物，將能帶動洛杉磯城中心的人氣和生意。

詹姆斯四年前重返家鄉克利夫蘭打球，該市稅收增加13%，餐飲業暴增23.5%，門票更是狂漲100%，從平均25元漲至386元。

在距Staples Center球場不到一哩、經營玩具和禮品批發多年的李先生和李太太表示，十多年前湖人鼎盛時，光是金紫系列球衣和禮品，每年就占總收入三分之一左右，不少零售商和遊客專門來買湖人球衣、球帽、杯子、旗子、貼紙，這些年湖人一蹶不振，相關生意也每況愈下，「現在真的希望詹姆斯讓我們東山再起」。

「洛杉磯不僅有大批湖人球迷，他們對湖人和籃球支持的狂熱，更是超乎想象」，美國華人體育會理事長暨世界華人籃球賽總會會長高啟正表示，湖人沉潛已久，堪稱籃球世界領袖人物的詹姆斯，作為湖人新的領軍人物，相信對湖人一定會有幫助。

高啟正表示，過去三年湖人成績平平，甚至在一些比賽潰不成軍，湖人球迷依然不離不棄，即便是一般比賽，場上觀眾也有八成左右，重大比賽絕對一位難求。可以想像詹姆斯的加盟，在湖人球迷中會刮起多少旋風。他預期兩年之後詹姆斯旋風會更加明顯。

詹姆斯加盟湖人，為杉磯帶來商機。 世界日報
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他光是去年就買了7000元的湖人球票，高啟正表示，當時是因為想看林書豪在湖人主場打球，沒想到林書豪一直受傷養傷，最後同樣位置的球票換成了看詹姆斯的球賽，票價也從原來的60多元變成120元。

史鐵波球場每場球價錢不同，場內各層票價有異。通常籃球場邊緣區的位置（Courtside），一般至少要1500至2000元以上，而且有價無票。高啟正表示，朋友曾請他看過一場球，1750元一張票，相當於普通勞工大半個月的工資。

詹姆斯加盟湖人消息傳出，不少頭腦活絡的「黃牛」，也開始打起算盤：如果湖人明年打到冠軍，明年初時，能夠買到湖人季票，到時網上可以賣到3000至4000元，甚至5000至6000元間（Staples Center球賽黃牛票民間流傳的最高紀錄為1萬元），賺得滿盆滿缽。

不過詹姆斯是否一定能夠為洛杉磯帶來滿盆滿缽，經濟學家有不同看法。洛杉磯加大安德森經濟預測中心研究學者俞偉雄認為，與詹姆斯創出經濟奇跡的克利夫蘭相比，洛杉磯的經濟體大得多，「小池子落入大石頭會有大漩渦，池子大了就難說」。

他斷言，湖人球票肯定不會像克利夫蘭那樣升幅100倍，且湖人過去有魔術師強森和小飛俠科比，多年來早有傳奇，球迷一直都有堅實基礎，詹姆斯到底能夠帶來多少新球迷，還有待驗證。

不過俞偉雄認為，詹姆斯加盟對湖人和球迷來說無疑是件大好事，尤其是洛杉磯將在2026年舉辦世界杯的部分比賽，2028舉辦奧運會，盛況可期。

票價體育

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