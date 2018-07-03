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NBA／迎詹姆斯 粉絲往湖人主場朝聖

2018-07-03 16:22世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

球迷往湖人主場朝聖。 記者謝雨珊／攝影
球迷往湖人主場朝聖。 記者謝雨珊／攝影
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三度總冠軍賽MVP、四度年度MVP詹姆斯（LeBron James）將以四年1.54億元合約，從克里夫蘭騎士轉戰洛杉磯湖人傳出後，世界各地詹姆斯粉絲為慶祝他加盟湖人，特地到Staples Center前廣場拍照留念，與前往一旁的湖人周邊商品店，尋找「詹姆斯湖人23」球衣。

據悉，詹姆斯得以保留23號，未來將以湖人隊球衣23號，在球場上叱吒風雲，讓不少「詹粉」在第一時間搶先預訂「詹姆斯湖人23」球衣。根據ESPN報導，「詹姆斯湖人23」擠入1日晚間零售商Fanatics的銷售商品前十名，商品推出特價前三小時，銷售數量是當初2014年詹姆斯從邁阿密熱火隊重返克里夫蘭騎士隊時的600％。不過CBS Sports認為，以洛杉磯湖人隊的知名度，結合詹姆斯的高人氣，銷售數量飆升並不意外。

球迷前往湖人主場朝聖。 記者謝雨珊／攝影
球迷前往湖人主場朝聖。 記者謝雨珊／攝影
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不少湖人隊球迷1日並在洛市中心Staples Center開心慶祝，2日也有不少球迷身穿湖人隊球衣，紛紛到Staples Center前廣場，只為遇到詹姆斯粉絲，一起為詹姆斯加盟湖人慶祝。一位詹姆斯鐵粉Jesus Villaflor，來自菲律賓，他剛好在洛杉磯旅行，在社群網站看到詹姆斯加盟湖人，特地到Staples Center朝聖。他說，「雖然在得知消息的那一刻，心裏五味雜陳，但不管怎樣都會一直支持詹姆斯」，他並很肯定地表示，一定會來洛杉磯看詹姆斯打球。

兩名從台灣來的NBA粉絲，同樣從社群網站看到消息，一名為湖人隊鐵粉，一名為詹姆斯粉，也特在旅行途中一到Staples Center朝聖。

現場有另一批人選擇前往Staples Center旁的湖人周邊商品店，尋找「詹姆斯湖人23」球衣，只可惜該球衣目前還尚未銷售，店員也不清楚何時才能上市。

前湖人巨星科比布萊恩(Kobe Bryant) 獲悉詹姆斯轉戰湖人消息後，直說「「I LOVE IT」，也在推特上歡迎詹姆斯加入湖人大家庭。

詹姆斯加盟湖人隊23號球衣。 世界日報
詹姆斯加盟湖人隊23號球衣。 世界日報
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邁阿密菲律賓

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