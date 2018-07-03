NBA／聞卡珍斯聯手勇士 安比德推特暗指詹皇

2018-07-03 11:35 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

卡珍斯（DeMarcus Cousins）預計簽約勇士的震撼彈傳出後，在聯盟立刻掀起一波巨大迴響。

其中76人中鋒安比德（Joel Embiid）就在推特上發言，懇求已經透過經紀公司發聲明要加入湖人的詹姆斯重新考慮。

安比德儘管沒有指名道姓，但明顯發言是在對詹姆斯喊話，他說：「現在還有時間讓你改變心意。」又補充道：「我們一起來再演出過去喬丹（DeAndre Jordan）的戲碼吧！」

這邊指的自然是喬丹過去口頭答應加入獨行俠，不過最後關頭卻反悔續留快艇，而根據聯盟規定，美國時間7月6號前球隊和球員都不能正式完成簽約動作。