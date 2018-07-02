NBA／喬治留雷霆 洛杉磯老家粉絲失望

2018-07-02 16:42 世界日報 編譯組／綜合報導



喬治決定留在雷霆洛杉磯老家粉絲失望。 世界日報 分享 facebook

繼小喬丹（DeAndre Jordan）同意與達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）簽下一年合約後，喬治（Paul George）也宣布將留在奧克拉荷馬市雷霆隊（Oklahoma City Thunder），洛杉磯粉絲遭到雙重打擊，紛紛表示失望。

喬治在洛杉磯縣棕櫚谷（Palmdale）長大，大學校隊打佛瑞斯諾州大（Fresno State），為洛杉磯湖人隊效命是他從小的志願。然而印第安納溜馬隊（Indiana Pacers）一年前寧可放他去雷霆隊與韋斯布魯克（Russell Westbrook ）和安東尼（Carmelo Anthony）形成「新三巨頭」，也不給湖人隊任何機會。

喬治無奈轉往雷霆隊，但仍不放棄到湖人隊計畫。但他也表示願意觀察雷霆隊一年，看他們對他是否真有誠意。雷霆隊也展開渾身解數，大力挽留喬治。出身洛杉磯加大（UCLA）的韋斯布魯克也不斷遊說，勸喬治和他一樣「老死異鄉」。

一年來每當雷霆隊來洛杉磯比賽，湖人粉絲都不把喬治當「敵軍」，反而熱情招呼。今年NBA明星賽在洛杉磯舉行，喬治出席賽前記者會，湖人粉絲當場呼喊「我們要保羅！」喬治高興地笑開，卻被皺眉頭的韋少打槍說「保羅哪兒都不去！這事已經沒得談！」

就在湖人隊等待7月1日自由球員開市，可以好好向喬治招手之際，喬治卻在6月30日飛往奧克拉荷馬市，在韋斯布魯克開趴現場上台宣布決定留在雷霆隊，引起台下歡呼。原來他已同意與雷霆簽下四年1億3700萬元合約，正式向洛杉磯說拜拜。