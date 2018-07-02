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NBA／愛妻休士頓開餐廳 柯瑞發推文力挺

2018-07-02 16:41世界日報 記者黃少華／屋崙報導

柯瑞發推文力挺妻子阿耶莎休士頓餐廳。 黃美聯社
柯瑞發推文力挺妻子阿耶莎休士頓餐廳。 黃美聯社
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金州勇士隊當家球星柯瑞Stephen Curry）妻子阿耶莎（Ayesha Curry）在德州休士頓的燒烤餐廳將於7月5日開張。然而，不少休士頓火箭隊的球迷早早對這家餐廳發起抵制行動。對此，柯瑞曾發送推文，全力支持愛妻。

在點評網站Yelp上，這家名為國際煙燻（International Smoke）的餐廳已經被不少火箭隊的球迷打了一顆星的負評，在181則評論當中，有不少攻擊性評語。也有部分勇士隊球迷給予五星好評，使餐廳的平均評級點數達2.5。

2017至2018賽季NBA西部決賽中，火箭隊由於保羅的受傷，實力打了折扣，在場數3比2領先的情況下被逆轉，目送勇士隊進入總決賽並完成總冠軍的衛冕征程，不少球迷由此留下心結。

柯瑞在推文中寫道：「嘿，阿耶莎，看來，下一年我會去妳在休士頓的餐廳光顧兩次。我更希望點肋排、貝類、鴨翅膀、培根、三文魚和炒飯。」然後，柯瑞給予五星評級。柯瑞所說的兩次，是2018至2019賽季常規賽，勇士隊將兩次做客休士頓挑戰火箭隊。

隨後，阿耶莎對丈夫的推文回應說：「這是我的第三家餐廳。我並不喜歡打球，所以看到人們感覺如此受傷真的非常有趣。等到我們休士頓的餐廳開張後，食物本身能說明一切，而且我真的很喜歡休士頓，我喜歡燒烤，而且我會帶來一些不同的美味。」

阿耶莎還在Instagram上發布了一張自己與兩個女兒萊莉和萊恩的合影，迎接即將出生的孩子，幸福之情溢於言表。她寫道：「我的寶貝們！9個月啦！不敢相信我們的家庭動態即將發生永久的改變了。我們將要見到的是誰呢？我已經想要知道了！」

柯瑞勇士Stephen Curry

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