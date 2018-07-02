NBA／勇士格林新目標：40歲當上億萬富翁

2018-07-02 16:39 世界日報 編譯組╱綜合報導



格林。 美聯社 分享 facebook

勇士隊前鋒格林(Draymond Green)說，他有一個新的奮鬥目標：40歲前要成為「億萬富翁」(billionaire)。

他19日到屋崙練習的場地，觀看勇士為本周四選秀所作的選前準備活動，被記者問到立志40歲前要做億萬富翁之事。

格林說，他的奪鬥目標是40歲成為billionaire，而且是很多個億的billionaire。他又說知道這個目標不容易實現，所以他現在所做的事和決定，都朝這個目標前進。

他還說了四點，並認為這三點對於他是否能夠成為億萬富翁最為重要。

最重要是投資，投資才可能致富，不投資就很難成為億萬富翁。他說勇士的伊找達拉、柯瑞和杜蘭特都有投資，而且大都是科技公司的投資，杜蘭特來灣區兩年，已投資了數十家初創公司。

其次是要控制開支。格林說，以前不懂節制，曾經有一晚，在夜總會花掉2萬1000元，現在已經不再作這種事。

格林的薪金平均每年1750萬元，另有400萬元產品代言金，他將部分收入用來作投資。

再一點是，認識懂得投資的人。格林說，勇士隊位於矽谷和舊金山，這裡是科技中心，有不少投資機會，所以最好的辦法是認識懂得投資的人，例如創投家，向這些人學習，有助作出投資決定。