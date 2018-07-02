NBA／簽下詹姆斯球迷場外慶祝 季賽門票狂漲

2018-07-02 16:38 世界日報 編譯組／綜合報導



編譯--球迷場外慶祝詹皇加入 陳盈霖 分享 facebook

湖人隊正式簽下「詹皇」詹姆斯，不少湖人隊球迷1日在洛市中心Staple Center開心慶祝。

一位湖人隊球迷認為，詹姆斯會在開賽球季後，讓湖人隊球衣銷售量創新高。

也有不少球迷在社交媒體上紛紛為文，對詹皇加入興奮又期待，不少球迷認為詹皇如今有機會證明他是籃球史上最好的。

對於詹皇的職業生涯表現，許多湖人隊球迷拿他與小飛俠科比相提並論，這一切都將於2018年7月1日發生變化，湖人隊球迷也即將改變所有想法。

協議剛達成 湖人季票狂漲

湖人隊1日確定在下個賽季迎來「超級巨星」詹姆斯（LeBron James）後，「詹皇」的價值充分顯現在球隊門票上。湖人隊門票隨之狂漲，最低季票甚至上漲至6500元。

就在詹姆斯與湖人協議達成20分鐘後，StubHub湖人隊最低季票價格，從3499元上漲至5800元。至1日當晚8時，StubHub季票最低價格，再次從5800元上漲至6500元。

此外，在不知道湖人隊開幕之夜對手的情況下，StubHub列出的湖人隊開幕之夜票價為450元。

這種票價攀升，對詹姆斯來說並不意外，從2003年進入克里夫蘭騎士隊，到2010年至邁阿密熱火隊，2014年再回到騎士隊，情況都差不多。