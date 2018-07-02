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NBA／湖人想重奪冠軍 放眼明年自由球員更有利

2018-07-02 13:16中央社 台北2日綜合報導

詹皇加盟湖人，洛培茲可望留下。 美聯社
詹皇加盟湖人，洛培茲可望留下。 美聯社
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詹姆斯決定投向洛杉磯湖人懷抱，使過去5年都未能晉級NBA季後賽的湖人，大有重起之勢。不過今年大咖自由球員所剩不多，湖人想重返昔日榮光，可能必須著眼明年的自由球員市場。

曾經16度贏得NBA總冠軍的湖人，在經歷5年黑暗期之後正式迎來詹姆斯（LeBron James），可望重回季後賽強隊行列。但只有詹姆斯和現有的陣容，仍不足以衝擊冠軍。ESPN專欄作家認為，今年湖人應該會保持薪資彈性，在明年自由球員市場補強，一舉挑戰金盃。

ESPN分析指出，在簽下詹姆斯之後，湖人隊可操作的薪資空間仍有2500萬美元，足以提供另一名球員頂薪，但隨著喬治（Paul George）、保羅（Chris Paul）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星去處塵埃落定，湖人隊在今年自由球員市場的目標只剩下休士頓火箭隊中鋒卡佩拉（Clint Capela）與紐奧良鵜鶘隊中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins），但卡佩拉是受限自由球員，卡森斯若非簽下短約，湖人在明年自由球員市場就沒有薪資空間再找好球員。

明年自由球員市場有不少好手，包括明尼蘇達灰狼後衛巴特勒（Jimmy Butler）、塞爾提克後衛爾文（Kyrie Irving）、金州勇士後衛湯普森（KlayThompson）、夏洛特黃蜂隊後衛沃克（Kemba Walker）、聖安東尼奧馬刺隊前鋒雷納德（Kawhi Leonard）等人。

ESPN指出，雷納德早就表明希望能加盟湖人，因此湖人並不需要透過交易向馬刺隊換來雷納德，而且只要能夠以一年短約續約前鋒藍德爾（Julius Randle），並釋出前鋒鄧恩（Luol Deng），湖人明年就有約3700萬美元的薪資空間，足以裸簽雷納德。

就算無法得到雷納德，巴特勒去年也曾表達到洛杉磯打球的興趣，而湯普森的父親是前湖人隊球員，如果湯普森決定離開勇士，對湖人來說會是最完美的組合。

ESPN認為，明年自由球員市場仍在未定之天，但對湖人來說，留下陣中具天賦的年輕球員，讓他們在詹姆斯身邊成長，比起額外的交易，是讓湖人成為冠軍競爭者更好的方式。

湖人自由球員詹姆斯

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