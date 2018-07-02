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NBA／美媒：詹姆斯早定湖人 猶豫不決只是演戲

2018-07-02 08:43中央社 洛杉磯1日專電

詹姆斯。 歐新社
詹姆斯。 歐新社
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美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯新球季將落腳何處，眾所矚目，不過美國媒體披露，部分高層分析，詹姆斯早已決定要投效洛杉磯湖人隊，他的猶豫不決只是一齣戲而已。

詹姆斯（LeBron James）與騎士合約的最後一年不行使球員選擇權，成為非受限自由球員後，新球季他將效力哪支球隊，雖然尚未拍板，但諸多傳言指向詹姆斯極可能落腳南加州的湖人。

此外，雅虎體育以及ESPN的消息指出，包括丹佛金塊隊與費城76人隊，也都有意爭取詹姆斯。

不過「紐約時報」（NY Times）的記者史坦（MarcStein）在他個人推特（Twitter）透露，年度自由球員市場交易在美國太平洋時間6月30日晚9時01分開始後，詹姆斯與湖人籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）並未共進晚餐。

不過體育新聞網站The Ringer報導，聯盟高層透露，至今湖人仍是最有機會網羅詹姆斯的隊伍，值得一提的是，部分高層相信，其實詹姆斯早已決定要投效湖人，而他目前的猶豫不決都只是表面而已。

至於湖人網羅詹姆斯欠缺臨門一腳的關鍵，報導說，可能是湖人得強化陣容才能吸引這位籃壇小皇帝簽合約，或許詹姆斯那方人馬正在運作，希望湖人調整陣容，好替詹姆斯打造一個具競爭力的球隊。

同樣是The Ringer的報導指出，詹姆斯曾說喜歡與紐奧良鵜鶘隊的大個子柯森斯（DeMarcus Cousins）一起打球。

另據運動網站Realgm報導，湖人很有可能與柯森斯洽簽短期的頂薪合約，於此同時，湖人正積極與聖安東尼奧馬刺隊磋商交易雷納德（Kawhi Leonard）。

紐約時報今天甚至報導，湖人已網羅雷納德的消息，經查證是轉發錯誤訊息的假新聞。

詹姆斯湖人自由球員

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