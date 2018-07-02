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詹姆斯到湖人組超人特攻隊 才是最完美組合

2018-07-02 07:00特約記者李亦伸

保羅四年1.6億美元留火箭，喬治四年1.37億美元留雷霆，杜蘭特兩年(1+1)6150萬美元留勇士，約柯奇五年1.48億美元留金塊，蓋伊一年1000萬美元留馬刺，喬丹一年2400萬美元去小牛。

對自由球員市場雄心萬丈，今、明年夏天志在必得1-2名超級球星的湖人來說，市場上現在只剩下兩個大咖：詹姆斯卡珍斯

詹姆斯可不是湖人單純砸錢就能請來的球星，要先打造好有利爭冠的環境，才能配合詹姆斯...
詹姆斯可不是湖人單純砸錢就能請來的球星，要先打造好有利爭冠的環境，才能配合詹姆斯自己想要的奪冠計畫。 美聯社
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詹姆斯無法招募，因為開條件的是詹姆斯，不會是湖人，湖人現在的策略必須是：力邀詹姆斯，同時策略報價卡珍斯，即使上季左腳阿基里斯腱斷裂開刀傷停至少6-9個月，但還是湖人必須一賭的球星。卡珍斯因為傷勢較重未來充滿變數，儘管他才28歲，目前在市場上也很難拿到一分完美報價。

湖人應變策略是短期、頂薪，大約就是1+1兩年6000萬美元報價卡珍斯，第二年球隊選項，除非市場上另有球隊願意用四年1.2億以上合約豪賭卡珍斯，否則湖人先搶卡珍斯，小賭一季的戰略有機會奏效。

卡珍斯(左)本季打出頂級前鋒的水準，雖然傷勢不明，但仍值得湖人用短期的頂薪極力爭...
卡珍斯(左)本季打出頂級前鋒的水準，雖然傷勢不明，但仍值得湖人用短期的頂薪極力爭取。 歐新社資料照片
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但湖人最重要的目標還是詹姆斯，只要能搶下詹姆斯，湖人新賽季不但煥然一新，聲勢、市場、聚焦、形勢也能超越火箭、勇士，儘管實力+天賦還不及勇士、火箭。

喬治留雷霆令湖人和市場非常意外，因為雷霆擁有上季三巨頭，但並未形成「超級球隊」實力，今夏雷霆冒著史上最高1.3億豪華稅壓力，用四年1.37億美元留喬治，簡直就是「跳崖賭命」。雷霆原本就不是爭冠級別球隊，更不是「超級球隊」，現在又把所有籌碼押在喬治身上，前途還有變數。

沒有喬治，湖人只要能幸運拿下詹姆斯，對詹姆斯對湖人都是最完美組合。詹姆斯有帶隊能力，另外湖人原本就有年輕才華新秀鮑爾+英格倫+庫茲瑪+藍道+哈特，湖人要重返季後賽，戰力再升級，季中再一次交易累天賦和經驗，甚至吸引其他自由球員加盟，組成超人特攻隊一切都不會太難。

湖人有鮑爾(中)、庫茲瑪(右)等充滿潛力的新秀，若能由詹姆斯來帶領，不需太多時間...
湖人有鮑爾(中)、庫茲瑪(右)等充滿潛力的新秀，若能由詹姆斯來帶領，不需太多時間就能重新展現競爭力。 歐新社資料照片
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只要詹姆斯+湖人夢幻成形，這股風暴能吸引自由球員市場，形成另一股勢力。湖人同時嘗試用短約搶卡珍斯，不動到幾名潛力新人，戰略部署需要許多運氣，但機會還是很大。

喬治留雷霆或許改變了市場和湖人布局，甚至影響詹姆斯的選項，但基本上湖人對詹姆斯的吸引力和生活條件+家人喜好，一切都不會輸費城76人和克里夫蘭騎士，湖人仍是詹姆斯最主要選項之一，詹姆斯選項更少，但湖人需要很多運氣。

在爭冠路上，喬治或許做了錯誤選項，過去一年雷霆的確沒有打出超級球隊爭冠能力。相對地，保羅不但保有機會和時勢，更拿到一分自己滿意合約，成為贏家。

雷霆用高薪合約留下喬治，但對球隊和喬治來說，恐怕都不是最好的選擇。 歐新社資料照...
雷霆用高薪合約留下喬治，但對球隊和喬治來說，恐怕都不是最好的選擇。 歐新社資料照片
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詹姆斯一直是個偉大創造者，他能創造湖人和自己形勢，也能改變西區情勢和聯盟版圖，未來幾天詹姆斯決定3.0，基本上不會受到喬治決定太大影響。

詹姆斯湖人喬治卡珍斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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