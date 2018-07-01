三對三籃球／預賽最終站落幕 24支隊伍決戰香堤廣場

2018-07-01 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「國泰 NBA 3x」預賽最後一站移師台中逢甲大學體育館，吸引超過150支大專隊伍共襄盛舉，爭取最後4席晉級總決賽的名額。最終24支晉級總決賽的隊伍，將於7月20日至22日前進信義區香堤廣場進行最後決戰，NBA球星與NBA啦啦隊也將現身會場，「一般組」與「菁英組」的男、女優勝隊伍，將獲得前往美國觀賞NBA的夢幻之旅。

女子組冠軍賽由「立委穩起來」強碰「隊長就是肥」，「隊長就是肥」展現強烈氣勢，積極的防守使得對手無法放開身手，在進攻端也倚靠著神準外線，全場共射進4顆三分線，終場就以12：6擊退「立委穩起來」。

「隊長就是肥」由逢甲大學及雲林科大一般組校隊好手組成，對於在決賽亮眼的表現，隊員們賽後也打趣地表示：「有拜有保庇。」成功進軍台北總決賽後，希望加強籃板能力。

另一場女子冠軍賽由「66HK」對上「許庭瑜」，賽事非常刺激，雙方在正規賽仍無法分出高下而進入延長加賽，「66HK」在落後一分的劣勢下，由岑紫冰投進逆轉絕殺三分球，硬是以７：６、1分之差氣走「許庭瑜」，搶下最後一張晉級門票。

男子組冠軍賽由「你看出來了」與「彭臭母湯」狹路相逢，「彭臭母湯」甫開賽即靠著黃瑜翔遠投近切的帶領下，取得大幅度領先優勢。「你看出來了」展現十足韌性，為了爭取最後的總決賽門票，隊員們頻頻互相打氣不願放棄，展現運動家精神，只可惜追分為時已晚，終場「彭臭母湯」就已12：9擊敗對手拿下總決賽名額。

由嶺東科技大學一般組校隊組成的「彭臭母湯」，多為大三、大四的學生，其中一位隊員何正群7月將即入伍當兵，隊友也提到要替去當兵的隊友拿下總冠軍，去美國看NBA。