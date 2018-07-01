NBA／新球季薪資上限公布 詹姆斯動向受關注

2018-07-01 13:28 中央社 紐約30日綜合外電報導



詹姆斯。 歐新社 分享 facebook 美國職籃NBA已將2018-19球季團隊薪資上限設為1億186萬美元（約新台幣31億）、豪華稅門檻1億2373萬美元（約新台幣37.6億）。騎士隊一哥詹姆斯動向受關注。

這項規定於美東時間7月1日上午0時01分生效，前幾小時NBA才公布這個數字。生效同時，NBA的簽約暫禁期（moratorium period）便會開始。

各隊7月1日會開始和自由球員洽談，但直到美東時間7月6日下午0時01分簽約暫禁期結束前，都不能簽約。

訂定薪資上限，各隊便知道他們能向球員提出的確切價碼。

克里夫蘭騎士隊一哥詹姆斯（LeBron James）29日選擇跳出合約，是今年交易市場上炙手可熱的自由球員。如果他要留在克里夫蘭騎士隊，可以簽下5年2億679萬美元的頂薪合約；若和別隊簽約，則可拿到一紙4年最高可達1億5330萬美元的合約。

哥倫比亞廣播公司（CBS Sports）報導，假設詹姆斯不管與哪一隊簽約，球隊都向他開出最高價合約，因為他在NBA已待超過10年，約可拿到團隊薪資上限的35%。

但還是很難預測這對詹皇的長期影響，薪資上限到了2019-20球季料將提高更多，他現在也可以簡單先簽個2年約，且可在1季結束後選擇成為非受限自由球員，屆時再靠團隊薪資上限上調來賺更多。