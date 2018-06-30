NBA／喬治請益下一步 韋德：沒什麼比得上奪冠

2018-06-30 12:15 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



韋德。 NBA 分享 facebook

喬治（Paul George）決定使用迷你紀錄片形式來公佈自己最終動向，紀錄片預估拍攝3集，想當然爾最終動向要等到第3集才會揭露，而最新推出的第2集中他則找上熱火球星韋德（Dwyane Wade）尋求對方建議。

韋德在影片中告訴喬治：「對我來說，錢絕對不是重點，我唯一在乎就只有贏球。很多人不相信我的接下來說法，他們認為一切是早就有所預謀，但事實是詹姆斯（LeBron James）聯繫了我，想知道我的想法，我說『我想拿總冠軍，我受夠了在首輪被淘汰，那感覺糟透了』，所以我們就開始計畫一起聯手。」

韋德進一步強調：「PG，我告訴你，像我拿過得分王，但可沒人因此買車送我，就好像啥都沒發生過一樣，賽季就這麼平淡結束。我一點都不想要這樣結局，真正讓我感到滿足的是，把冠軍金盃高高舉在頭頂，那個時刻是什麼都比不上的。」

喬治也回應韋德說，他同樣認為追求冠軍是自己最大目標，他提到：「我當然希望替家鄉球隊打球，穿上湖人球衣，那是我一直想實現的願望。但與此同時，我也問自己，『什麼才是我最好的下一步？』，我知道我唯一想要的就是幫助球隊贏球，而我對於在雷霆幫助衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的情況感到很自在，當然也有像是塞爾蒂克或快艇等等機會。」

韋德則再次對喬治建議說：「別讓自己後悔，當你一作出決定後，不管你決定是要當球隊當家球星，或者第二把交椅甚至第三人，只要你作出這決定，你就得接受它，並且在那個情況下表現出最好的自己。」