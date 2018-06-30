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NBA／掌握自由市場動態 球員選項執行狀況一覽

2018-06-30 10:28NBA台灣 綜合報導

詹姆斯（LeBron James）不執行球員選項。路透
詹姆斯（LeBron James）不執行球員選項。路透
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美國時間29號晚間11點59分之前，下季合約擁有球員選項的球員必須告知球隊自己最終決定，一旦他們選擇拒絕球員選項就等同於進入自由球員市場，而假如選擇執行則是續留母隊。

以下就是這些球員最終的決定：

控球後衛：

‧印地安納溜馬—喬瑟夫（Cory Joseph）

執行球員選項

‧布魯克林籃網—林書豪

執行球員選項

‧沙加緬度國王—天普（Garrett Temple）

執行球員選項

‧洛杉磯快艇—特奧多西奇（Milos Teodosic）

執行球員選項

得分後衛：

‧紐約尼克—貝克（Ron Baker

執行球員選項

‧明尼蘇達灰狼—克勞佛（Jamal Crawford）

不執行球員選項

‧聖安東尼奧馬刺—格林（Danny Green）

執行球員選項

‧華盛頓巫師—米克斯（Jodie Meeks）

執行球員選項

‧洛杉磯快艇—小瑞佛斯（Austin Rivers）

執行球員選項

註：交易至巫師

‧沙加緬度國王—薛姆波特（Iman Shumpert）

執行球員選項

小前鋒

‧丹佛金塊—錢德勒（Wilson Chandler）

執行球員選項

‧金州勇士—杜蘭特（Kevin Durant）

不執行球員選項

‧聖安東尼奧馬刺—蓋伊（Rudy Gay）

不執行球員選項

‧奧克拉荷馬雷霆—喬治（Paul George）

不執行球員選項

‧克里夫蘭騎士—詹姆斯（LeBron James

不執行球員選項

‧洛杉磯快艇—強森（Wesley Johnson）

執行球員選項

‧達拉斯獨行俠—馬修斯（Wesley Matthews）

執行球員選項

‧奧克拉荷馬雷霆—安東尼（Carmelo Anthony）

不執行合約提前中止權

大前鋒

‧丹佛金塊—亞瑟（Darrell Arthur）

執行球員選項

‧印地安納溜馬—楊恩（Thaddeus Young）

執行球員選項

中鋒

‧亞特蘭大老鷹—戴德蒙（Dewayne Dedmon）

執行球員選項

‧洛杉磯快艇—喬丹（DeAndre Jordan）

不執行球員選項

‧紐約尼克—康特（Enes Kanter）

執行球員選項

‧沙加緬度國王—庫佛斯（Kosta Koufos）

執行球員選項

‧聖安東尼奧馬刺—勞佛尼（Joffrey Lauvergne）

不執行球員選項

‧亞特蘭大老鷹—穆斯卡拉（Mike Muscala）

執行球員選項

‧紐約尼克—歐崑（Kyle O'Quinn）

不執行球員選項

‧華盛頓巫師—史密斯（Jason Smith）

執行球員選項

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