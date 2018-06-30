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NBA／媒體：詹姆斯不行使球員選擇權 將成自由球員

2018-06-30 05:11中央社 克里夫蘭29日綜合外電報導

媒體報導「詹皇」（LeBron James），將成為自由球員。 美聯社資料照片
媒體報導「詹皇」（LeBron James），將成為自由球員。 美聯社資料照片
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體育電視頻道ESPN和多家媒體報導，美國職籃NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在與克里夫蘭騎士合約的最後一年將不行使球員選擇權，成為一名完全自由球員

因選擇權即將到期，詹姆斯須在美東時間今天晚間11時59分前告知克里夫蘭騎士他的意向。

這項決定將讓4度榮獲NBA最有價值球員（MVP）的詹姆斯，在包括喬治（Paul George）、保羅（ChrisPaul）和柯森斯（DeMarcus Cousins）等眾星雲集的自由球員中，成為各隊爭取的首要標的。

自由球員身分將從美東時間7月1日零時1分開始，如果詹姆斯選擇離開克里夫蘭，而與洛杉磯湖人組成新超強團隊，或加入休士頓火箭和費城76人其中一隊，NBA強弱勢力可能出現轉變。

自由球員規定在7月6日前不能簽立合約。

根據ESPN專欄作家馬克斯（Bobby Marks），在NBA各球隊中，克里夫蘭能提供最優渥條件，最高5年2億500萬美元（新台幣62億5000萬元），其他球隊則能提供4年1億5200萬美元合約。

現年33歲的詹姆斯加入NBA已經歷15個賽季，這個賽季共82場比賽他首次全數參與，平均每場得27.5分，為他自2009-10年賽季以來最佳成績。此外，他本賽季平均每場抓下8.6籃板和9.1助攻。

詹姆斯NBA自由球員

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