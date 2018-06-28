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NBA／事母至孝！哈登偕母登台領MVP

2018-06-28 14:57世界日報 編譯組／綜合報導

哈登母子同台領取MVP獎。 雷沛
哈登母子同台領取MVP獎。 雷沛
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休士頓火箭隊主將「大鬍子」哈登（James Harden）獲選2018年MVP，事母至孝的他請母親一起上台領獎。領獎前一天他回洛杉磯初中母校，主持12座籃球場揭幕式，人生達到顛峰。

NBA頒獎典禮6月25日在南加州聖塔蒙尼卡機場（Santa Monica Airport），哈登利用機會回到洛杉磯老家。他戴墨鏡上台，完全沒準備致謝辭。雖然大家看不到眼睛，但哈登表示不會激動。他稱頌母親是自己的支柱，一路走來同甘共苦，母親威利斯（Monja Willis）也用欣慰眼光看兒子。

這是哈登連續第三年入圍。他在後台表示，不管是否得獎，他每年目標都是要比去年更進步。目前他在籃球、事業、家庭都很得意，不過他感到自己還沒達到頂峰，有如電池只充電82%。

哈登原是奧克拉荷馬市雷霆隊（Oklahoma City Thunder）三大台柱的老三。由於雷霆以杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）優先，哈登2012年轉投火箭懷抱，如今三人都成為MVP。杜蘭特2014年就加冕，2016年轉往金州勇士隊。衛斯特布魯克2017年擊敗哈登獲選MVP，三劍客各有球隊發威。

威利斯回憶，哈登小時候就立志成為籃球高手。只要有空就練球，還抱著籃球睡，他12歲時在紙條寫「保留這紙條，我會成為球星。」（Keep this paper. Imma Be A Star.）她說，他們睡覺、醒來，滿腦子都是籃球。

哈登就讀奧杜邦初中（Audubon Middle School）、阿提夏高中（Artesia High School）、亞歷桑納州大。在愛迪達贊助下，他回饋母校捐建12座籃球場，並返校舉行遊行與學弟妹同樂。

哈登杜蘭特雷霆
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