NBA／今夏恢復自由之身 麥基盼長留勇士

2018-06-28 11:48 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 陳元廷 ／綜合外電報導



麥基希望能長留勇士。 美聯社 分享 facebook

今年夏天即將成為自由球員，麥基（JaVale McGee）日前表達願意長留勇士意願，他上季合約為1年140萬美金的老將底薪。

麥基指出：「我沒有考慮過其他球隊，主要是因為在我心中非常希望接下來生涯都待在勇士，假如事情真的如願這麼發展，那實在是上帝保佑。」

麥基上季例行賽前半段一度擠不進勇士陣容輪替中，直到接近明星賽期間，總教練柯爾（Steve Kerr）變陣，讓麥基擔任先發。

季後賽期間，麥基則在對馬刺系列戰仍保有先發地位，不過在對鵜鶘和火箭時回到板凳，之後總冠軍賽第2戰又重返先發。

他也強調：「今年特別是總冠軍賽時候，我們所有球員都團結一致，特別是先發5人，當我在場上時所展現的搭配戰力是顯而易見，我們橫掃了騎士，所以真的打出很棒內容，這種感覺也很對，我希望繼續體驗這感受。」

但是麥基也坦承：「我不知道自由球員市場態勢如何，但顯然很可能會耗費很多時間，特別是當所有人都在等待詹姆斯（LeBron James）還有雷納德（Kawhi Leonard）的決定。因此，你永遠無法預測其他球員動向還有誰需要誰等等，但我想回到勇士，這裡是我想繼續待的地方。」

除了麥基之外，勇士陣中今夏將成為自由球員的尚有：杜蘭特（Kevin Durant）、魯尼（Kevon Looney）、帕楚利亞（Zaza Pachulia）、麥考（Patrick McCaw）和楊恩（Nick Young）。

目前一般推測，杜蘭特鐵定續留，魯尼和麥考續約可能也相當高，楊恩和帕楚利亞被公認留隊機會渺茫，麥基部份則介於五五波。