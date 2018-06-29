少年英雄與歐陸金童 你所不知道的唐西奇

2018-06-29 07:00 NBA台灣 美國職籃戰國策



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在NBA選秀會上，年紀小，歐洲人，非中鋒，這些大概是可能會是地雷的代名詞，但今年有個歐洲球員集這三個地雷標籤於一身，卻顛覆著所有過去評估歐洲球員的準則，他是皇家馬德里（Real Madrid）男籃年僅19歲，就已經是歐陸籃壇最佳球員之一的斯洛維尼亞超新星唐西奇（Luka Doncic），他將是未來十多年內，球迷一定要認識的名字。

幼年之遇

「讓我給你看張照片。」熱火德拉基奇（Goran Dragic）說著，一邊滑著他的iPhone，露出像是準備獻寶一樣的表情。

那是一張2008年，斯洛維尼亞強權奧林匹亞（KK Olimpija）奪下斯洛維尼亞聯賽冠軍之後的全隊大合照。那年奧林匹亞將原本在西班牙效力、只有21歲的的德拉基奇租借回家鄉，他站在照片正中間，而他右手邊則是球隊老將老唐西奇（Sasa Doncic）帶著他兒子一起入鏡，那兒子不是別人，就是現在的唐西奇，當年他只有9歲。

德拉基奇早在18歲那年，就和過去也是斯洛維尼亞國手的老唐西奇當過職業隊的隊友，可以說是全NBA最早認識唐西奇的人，他笑說：「因為他爸的關係，在我大概17歲那年就看過唐西奇了，他那時候大概才6、7歲，但你已經看得出來他那時候就很愛打籃球，每次看到他手上就拿著一顆球運啊運的。」

唐西奇來自籃球世家，他爸爸老唐西奇有著18年職業生涯，1991年斯洛維尼亞在「十日戰爭」脫離南斯拉夫之前，曾經獲選過最後一屆的U16國手，成年後於2005年歐錦資格賽入選過斯洛維尼亞國家隊，退休後曾擔任職業隊教練至今，2015年也曾以教練身分進入過國家隊二隊教練團。

德拉基奇也說：「我印象很深，他從小就坐在場邊看球，偶爾會在我們進休息室的時候，自己上場投籃，我可以說是看著他長大的。」

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老唐西奇和同期的球員都有很好的私交，包含前灰狼、馬刺中鋒，現在是斯洛維尼亞籃協理事長的奈斯特洛維奇（Rasho Nesterovic）就是唐西奇的教父。因為父親的關係，他接觸籃球時間非常早，據說七個月就會剛上小學就馬上加入籃球隊，在他八歲那年，因為爸爸轉隊到首都盧布亞納的奧林匹亞，也帶著他加入奧林匹亞在首都建教合作的籃球學校。

據說第一次練球，還不到8歲的唐西奇，只花了16分鐘，就被叫去參加11歲級的梯隊去，然後一次完整練習之後，他就被列為奧林匹亞U14少年隊的選拔隊人選了，只是礙於當時年紀太小，依規定，他還沒辦法和球隊簽約。

2011年，小學都還沒畢業的唐西奇，就代表奧林匹亞U14參加錦標賽，面對大了自己快三歲的對手，打到冠軍戰才敗給西班牙的巴塞隆納少年隊，自己還以第二名球隊之姿，被選為大會MVP，這一次他開始引起歐洲大球團注意。

他第一個籃球啟蒙教練，是老唐西奇的好友斯摩爾尼卡（Jernej Smolnikar）說：「他來我們這裡還不到十歲，我們最掛心的就是假日趕他回家，告訴他『你去玩玩具，打電動，看電視什麼都好，周末不准碰球，好好休息』，不過通常星期六還沒到中午，他媽媽就會打來說，『教練拜託你把他接回去練球好不好，他已經求我一個早上了』，他從小就是個超級練球狂，對於籃球無比熱忱那種。」

皇馬青年軍的發展主任阿古羅（Alberto Angulo）親自邀請他去西班牙，隨後那年他被租借到皇家馬德里，不到四個月之後，他在幾乎不會半句西班牙文情況下，以全隊最小年齡之姿，參加全西班牙兒童錦標賽，再度拿下MOP。

2012年9月，他正式和皇馬簽下五年合約，成為皇馬U16青年隊一員，這一年他才13歲，其他同齡孩子還不知道未來是什麼的年紀，他已經踏出自己的第一步。

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但一個才剛上國中的小朋友，跑過大半個歐洲，到語言完全不通的西班牙，對唐西奇來說非常難熬，「我所有朋友、家人都在斯洛維尼亞，一開始到西班牙非常辛苦，真的很苦，剛開始的前兩三個月，我沒家人陪我，語言完全不能講，那時候我才13歲，但回頭想起來，我很感謝有這次機會。」

過去是皇馬球員，現在則是唐西奇經紀團隊之一的維拉羅布斯（Quique Villalobos）說：「我們從他還小就知道他很有潛力，但真正發現他與眾不同，大概是在他15歲那時候開始，那時候我們知道球隊簽到一個與眾不同的孩子，隨著他越大，我們知道挖到金礦了。」

一開始其實就連唐西奇自己，也不知道他的籃球路未來會走到哪，但他知道自己天生就是靠籃球吃飯的人，不是因為他比別人強悍，而是打籃球對他來說就像是再自然不過的選擇，而且他能讓自己樂在其中。

他說：「我覺得能打球就是個天賦，我想我就是生來打籃球的！我很享受在場上做對的決定，打得更聰明，但這種對球的感覺對我來說非常自然，有時候甚至不怎麼需要想就能反應，對我來說，即時反應要比場上多問自己一句『我該怎麼做，如果我選擇出手結果沒投進怎麼辦？』，順著自己感覺去做就對了，想太多是沒辦法享受籃球的，只要感覺不像是樂在其中，那肯定是打不好。」

升空之時

唐西奇在青年聯賽的爬升速度宛如火箭升空，過去即便強如加索（Pau Gasol）和小加索（Marc Gasol），站穩職業隊一軍都已經是19、20歲，但2015年4月，來西班牙還不到3年的唐西奇，就曾被拉上皇馬一軍「見習」，同年年底，年僅16歲的他就已經進入皇馬輪替陣容中。莫斯科中央陸軍（CSKA）的美籍大前鋒海因斯（Kyle Hines）在一場交手前，看完他的剪輯和球探報告不禁咋舌：「我的天啊，這真的是一個16歲的孩子嗎？」

但那場比賽CSKA顯然沒有人和海因斯一樣仔細研究唐西奇，唐西奇比賽中替補上陣，CSKA沒把他放在眼裡，全隊把他當作盧比歐（Ricky Rubio）一樣防守，每一次擋拆之後防守者都直接退到底。但CSKA很快就付出代價，唐西奇替補上場短短三分鐘內投進兩個三分球，總計他在13分鐘內就拿下12分、5籃板，打響了他歐冠的菜鳥招牌作。

2016年加盟皇馬的前NBA長人藍道夫（Anthony Randolph），第一次到球隊練球，當時看到唐西奇就留下深刻印象，「當時一個底線切入，他跳起來就飛扣進去，以一個17歲的孩子來說，真的很驚人。我不想誇他誇到他有大頭症，但說實話，他肯定是我看過全世界最有天份的孩子之一，給他點時間，說不定可以寫下接近平均大三元，而且他厲害的不只場上，連場下自我管理也很成熟，自律程度完全不像是還沒成年的青少年。」

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早在他第一次登上一軍的時候，各界就已經把他視為至少有機會挑戰NBA樂透新秀的人選，隨著他表現越來越好，評價更逐步攀升，直到選秀會之前被視為前三順位熱門人選，但唐西奇並不以為意，「我很高興有人願意談論我，但我只想專注現在，只要知道我現在待的就是對自己最好的地方。」

關於唐西奇的類型，現在眾說紛紜，一個具有6呎8吋、230磅厚實對抗性，能打場上3個甚至4個位置，還具有優異傳球視野和持球技巧的全能鋒衛，有人說他像是76人的西蒙斯（Ben Simmons），說他像是塞爾蒂克的海瓦德（Gordon Hayward），但無論質感和球路，唐西奇和兩人其實都有一小段落差。

相較於過去歐洲來的搖擺人普遍對抗性不佳，唐西奇不僅技巧細膩，而且球風強悍，面對比自己年紀更大的歐洲沙場老將，甚至前NBA球員都絲毫不落居下風，甚至有球探認為他如果今天出生在美式足球重鎮的美國阿拉巴馬州，肯定就是美式足球的料。

唐西奇球風很全面，從小到大都是球隊進攻的主力發動機，但他不像是其他歐洲大型控球，可能是到某個年紀突然長高，唐西奇他12歲剛到奧林匹亞青年隊，就已經有6呎2鶴立雞群，即便被拉到U14的青年隊去，也算是在平均身高以上，但他的傳球視野和對比賽的天生直覺，卻不被自己的體型所限。

「他有些特質是與生俱來，教不來，其他孩子也模仿不來，這就是他的天賦。」他在斯洛維尼亞最後一個帶過他的教練希斯科（Lojze Sisko）說，「他最難以置信的，是他為了籃球，不只願意精進技巧，甚至還會反思自己性格面哪方面需要更成熟。他一直都很有自信，想要贏球，但他讓自己專注球場上，他下了場總是在笑，很好相處，以他當時年紀來說非常少見。」

隨著NBA對國際市場接受度越來越高，場外關注當然也隨著慢慢提高，尤其像是唐西奇這樣指標性的歐洲年輕球員。當今年球季開始，唐西奇的身價一路向上，球季還沒三分之一，就已經被認為是狀元候選人，甚至不少球隊為狀元籤一路「坦到底」，當唐西奇球季中看到這些反應，他沒被影響，只是一笑置之。

他說：「有些人在我推特上面寫『為了盧卡而坦（Tank for Luka）』，我看到也不知道該怎麼反應，只是覺得有點好笑和不可思議。對於未來，我的想法是，自己永遠說不準下一步，因此只想專注在當下。」

他很清楚身為歐洲人想挑戰NBA，會受到多少不公平的待遇，尤其是從選秀前就開始會不斷捧高又貶低的評價，他說：「人們很喜歡把你捧的很高，總是說『他太棒了，真的太棒了』，但只要一場比賽打不好，他們就會對你改觀，現在我學會不去理會這些批評。」

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仔細看過唐西奇比賽，不難發現他為何受到矚目，本季他在歐冠聯賽（Euroleague）平均僅25.7分鐘，就平均攻下16分、4.8籃板和4.3助攻，幾乎是歐洲之最，並在本季囊括歐冠聯賽的年度MVP、四強決賽MVP與西甲聯賽MVP，也幫助皇馬贏得歐冠與西甲的雙料總冠軍。

就連過去同樣是年紀輕輕就在西甲站穩的波爾辛吉斯相比，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）最後一年在西班牙已經20歲，平均是10.7分、4.8籃板，但唐西奇成績好了不只一點半點，年紀更才19歲。

波爾辛吉斯說：「沒有任何一個大學球員可以達到像是唐西奇的水準。」，唐西奇的水準絕非水貨，更和2002、2003年金塊和活塞選進史斯西基維里（Nikoloz Tskitishvili）、米利西奇（Darko Milicic）的歐洲著名高順位失敗之作截然不同。

過去曾是暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）在多倫多擔任GM時期助手的賈拉汀尼（Maurizio Gherardini），現在是土耳其豪門費內巴切（Fenerbahce）的總經理，他說：「其實與過去相較，NBA現在更能接納國際球員，無論是規則或是球風上面。唐西奇更是個特例，如果是GM，應該從他出生開始就要好好盯著他。」

歐陸代表人物的諾維茨基（Dirk Nowitzki）也贊同NBA球風正在改變，「其實這是長年下來的變化，過去NBA強調力量對抗，但現在更講究輕盈和速度，這有助於國際球員融入聯盟，甚至很多球隊已經開始把歐洲打法變為主流。」

如今在小牛向上交易選秀權後，唐西奇在下季也將與諾維茨基同隊，不禁期待兩人會擦出什麼樣的火花。

過去2003年米利西奇失敗之時，歐洲籃球天賦還像是待發掘的寶地，轉播不多，就連挖掘人才都要靠口耳相傳，但皇馬不只有天天轉播，他更早在16歲就被NBA球探鎖定，經過多年職業聯賽和國際賽洗禮，幾乎所有技巧和條件，都被攤在陽光下。

與很多歐洲球員從團隊打法開始不同的是，唐西奇場外謙遜得體，但他上了場就有很明顯殺手特質，他比賽中侵略性十足，同時享受大場面，他可以切入隔著防守球員扣籃，可以靠著強壯的身體硬扛出空間，可以跨下運球之後拔起投進逆轉三分球。

唐西奇當然還保有很青少年的那一面，他會和過去皇馬隊友兼室友，現在黃蜂中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）跨海打電玩，然後幫自己取個英文外號，叫做「帥呆的盧卡（Swaggy L）」。

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他媽媽米爾洋（Mirjam Doncic）表示，兒子內心當然還是個青少年，不想輸，愛面子。但他比同齡孩子更早受到離鄉追夢，也讓他多一分像是大人的世故，他不會對於未來有過分期待，也不會對於自己表現不好過於自責，他只專於當下的比賽，還有打好下一戰。

唐西奇只要上了場，無論是比賽或是練球，他會馬上變了個人，就連他自己都笑稱，他場上場下好像有雙面人格。但他對於籃球的熱愛，還是像剛到西班牙的那個青少年。隨時保持自律、積極和隨時都想贏的態度，無疑是他從小能不對越級挑戰年紀更大的關鍵，他現在還是會在皇馬籃球和足球都休息的星期一，自己和訓練員一大早就到訓練基地報到，就只有他們兩個人，一路練到中午。

藍道夫說：「唐西奇最大優點，就是他絕對不會放棄，不會輕易認輸，不管他比賽打得多爛，只要還有一秒鐘，他就會勇於出手，勇於承擔責任，他已經有這種自信，不會被別人干擾。」

從懷疑到證明

唐西奇有多好？這問題在他踏上NBA之前，應該很難有定論，即便是一路看著他長大的德拉基奇，過去也曾對能不能和唐西奇共存有著疑問，直到去年歐錦賽，他才知道那個從小看到大的孩子已經成長到這麼驚人的水準。他說：「我們都是需要持球的球員，比賽前我也曾懷疑能和他共存嗎？但當磨合一小段時間之後，我才知道，他能讓我們變得近乎完美。」

去年的歐錦賽，一開始德拉基奇確實和唐西奇不太協調，但隨後唐西奇用其他人想像不到的方式改變比賽，他開始抓籃板，發動反攻，成為球隊另外一個進攻發動機，他得分數字依然不錯，但卻被他放在做好奇他場上包山包海認識的最後面。要量化一個球員潛力最容易的當然是看他得分多寡，但唐西奇卻用另一種方式，做好場上每個小細節，這絕非年輕球員身上常見。

去年歐錦賽，斯洛維尼亞拿下首座歐錦冠軍，德拉基奇拿下大會MVP，唐西奇以14.3分、8.1籃板和3.6助攻，破天荒以18歲之齡入選最佳五人。

現在太陽新任總教練，去年也是斯洛維尼亞國家隊教頭的寇克許柯夫（Igor Kokoskov）說：「我們都常說，領袖氣質是教不來的，這就是唐西奇最大優點，他童年過得比別人辛苦很多，但也造就了現在的他，他成長永遠快別人一步。」

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唐西奇他能自己抓籃板發動反擊，也能持球突破，是現在時下最吃香的類型，但相較於西蒙斯甚至詹姆士（LeBron James）等美國控球前鋒，他的突破節奏變化很多，同時在過去一年皇馬後場主力魯爾（Sergio Llull）受傷，加上球隊只有阿根廷的坎帕佐（Facundo Campazzo）一個正規控球，皇馬總教練拉索賦予唐西奇更多球員，讓他擔任真正的組織核心，讓他從控球後衛打到大前鋒，這在歐洲豪門近乎前所未聞，就連過去同齡的盧比歐和大蓋索在巴塞隆納都不曾有如此待遇。

歐洲球隊節奏要比NBA慢很多，NBA本季平均每場比賽的回合數（Pace）的中位數是96.8，皇馬已經是歐冠第二快，但回合數僅有71.4，節奏整整比NBA少了將近25 %，更不難想像唐西奇在有限時間的慢節奏比賽中，有多少影響力。

對於唐西奇的類型，過去兩年拉索看得最多，他說：「他讓我想到伯迪羅加（Dejan Bodiroga），無論是他的體型、他的視野和對於比賽的直覺，他對於防守的站位和對於對方進攻的解讀，他像是一塊海綿一樣不斷吸收、思考，然後成長，他永遠想要繼續學習和進步，他知道尊重對手，但也知道他自己的責任，最難能可貴的是，他能讓隊友知道，他會幫助全隊變得更好。」

博迪羅加是20世紀末期最著名的歐洲搖擺人，同樣是能從一號打到四號的全能好手，過去拉索是曾博柏迪羅加是皇馬隊友，也才讓他知道怎麼把過去好友的經驗拿到二十年後的現代籃球上。

拉索說：「當教練的人，都會希望球員進步是無止盡的，但球員能夠不斷自我進步的特質奇時很少見，這也是唐西奇為什麼特別，即便到現在，他仍不斷變好，如果誰說他已經達到極限，那肯定是錯的。我從沒看過誰能在他這年紀像他這樣，我依然希望他能變更好，但經過短短幾年，回頭才發現他已經遠超過一般18歲孩子能做的。」

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觀察唐西奇這幾年的表現，不難發現雖然早熟，但唐西奇從未停止進步，即便已經是歐洲史無前例的年輕球員之一，他依然還在不斷變得更好，德拉基奇說：「我看過很多很多球員被預測天賦多高，然後就失控了，永遠達不到天花板，接著就消失無蹤，但這絕對不會發生在唐西奇身上。」

文／古硯偉

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【HOOP美國職籃 7月 2018 第207期】

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