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NBA／新科MVP來了！ 哈登7月4日訪寶島

2018-06-27 15:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

哈登將於下月訪台。 圖／adidas提供
哈登將於下月訪台。 圖／adidas提供
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剛奪下NBA年度MVP的火箭隊當家球星「大鬍子」哈登，下月4日將造訪寶島，旋風訪台的2天中有安排和球迷近距離碰面機會，讓台灣粉絲一睹新科MVP風采。

哈登今年創下多項亮眼數據，包括1月底碰魔術隊繳出60分10籃板11助攻的「60分大三元」，成為NBA第一人，先前剛公布的年度獎項更技壓騎士隊「小皇帝」詹姆斯和鵜鶘隊球星戴維斯，生涯首度獲得MVP肯定。

2013年也曾來台的哈登，相隔5年帶著MVP頭銜再度造訪寶島，7月4日下午3點將先舉行訪台記者會，隔天晚上7點在輔仁大學中美堂舉行「哈登MVP球迷見面會」，現場將鋪設紅地毯，讓哈單風光出場。

MVP球迷見面隊即日開放網路報名，數量有限，額滿為止；報名成功的球迷除可親眼感受哈登風采，當天還可領取專屬紀念T-shirt。

【Harden MVP 球迷見面會】

日期: 2018年7月5日

時間: 晚上7點

地點: 輔仁大學中美堂

球迷報名方式：報名成功的球迷不僅可直擊adidas簽約球星哈登的MVP巨星魅力，更可於活動當日領取專屬Harden Logo T-shirt，與全場球迷高喊MVP！

即日起開放網路報名，票券數量有限，額滿為止，報名、進場方式及詳細活動辦法，請見報名網站：http://bit.ly/2tymQV7

哈登NBA詹姆斯
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