NBA／快艇隊首輪選秀新人亮相 中鋒喬丹去向備受關注

2018-06-27 15:23 世界日報 編譯組／綜合報導



快艇隊介紹選秀新人。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯快艇隊（Clippers）25日向媒體介紹他們首輪選秀球員，包括波士頓學院的羅賓森（Jerome Robinson）與肯塔基大學的吉爾吉亞斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

球隊也被問到球隊自由球員計畫，與中鋒喬丹（DeAndre Jordan）去向，他將於29日決定，是否在下個賽季執行2410萬元選擇權。

根據NBA官員消息人士私下透露，快艇隊已連繫馬刺隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard），表達交易的興趣，官員說他們談話很簡單，快艇隊感覺就如同馬刺隊不急於與雷納德達成交易，或與其他球隊一樣。

快艇隊在上周的選秀中，選中上述兩人，以第11順位選走吉爾吉亞斯-亞歷山大，與夏洛特交易並以第13順位選走羅賓森。球隊希望提高防守深度。

談及這兩位備受推崇的新秀，快艇隊教練瑞佛斯（Doc Rivers）被問到他不太願意倚重第一年菜鳥球員的看法，他表示：「人們忘記我在波士頓和朗度（Rajon Rondo）在職業生涯第二年一起贏得世界冠軍，我也和柏金斯（Kendrick Perkins）在第一年菜鳥時一起打了與多場球。」瑞佛斯說，他不會給新秀上場分鐘數的壓力，因為他們是新人。

吉爾吉亞斯-亞歷山大在肯塔基打6-6控球後衛，目前快艇隊中的八名後衛中，只有一名控衛。吉爾吉亞斯-亞歷山大表示，他有幾個想去的球隊，「我想我可以填補這個空白，而這裡也是主要的地方。」

羅賓森在波士頓學院打了三個賽季得分後衛，準備成為一名替補球員。他說，他希望能從身邊的隊友們學習更多，這是他想成功的計畫之一。

自由交易市場將從30日晚間9時開始，快艇隊屆時會知道喬丹的決定。下個月滿30歲的喬丹，在快艇隊打了十個賽季，上個賽季平均每場得12分，職業生涯最高的15.2籃板。

瑞佛斯說，喬丹和他保持溝通，「對他來說這是困難的選擇，我想讓喬丹成為最好的，他可以選擇進入自由球員市場，他不會有任何不好的選擇。」

如果喬丹選擇退出，快艇隊也可看看交易市場上的洛培茲（Brook Lopez）、貝尼斯（Aron Baynes）和Alex Len。

快艇隊還必須瞭解後備市場的哈雷爾（Montrezl Harrell），他將成為無限制的自由球員。24歲的哈雷爾上賽季上場76次，第一次在快艇對上場，得到11分、四個籃板。

快艇隊運營總裁法蘭克（Lawrence Frank）說，球隊顯然有很深的防守深度，如同選秀，球隊使用最好的球員，而在自由球員交易市場上，顯然是要找最好的球員，但也希望填補一些漏洞。

快艇隊擁有860萬元的中產階級條款（Mid-Level Salary Exception），與340萬元的一年兩度特例 （bi-annual exception），可給自由交易市場上的球員。他們不會像詹皇（LeBron James）或喬治（Paul George）等頂級自由球員獲得最高的薪酬，因快艇隊沒有足夠的薪資空間。預計球隊在明年夏天會有更大的靈活空間。

今年1月將球隊最大明星葛瑞芬（Blake Griffin）交易出去的法蘭克，不排除再一次進行大規模交易的可能。他說，若有位菁英球員想來這裡，總是有辦法。