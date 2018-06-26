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NBA／勇士總管看新秀埃文斯：他能幫球隊再奪冠

2018-06-26 17:16世界日報 記者劉先進／屋崙報導

新秀埃文斯，能幫球隊再奪冠。 世界日報
新秀埃文斯，能幫球隊再奪冠。 世界日報
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勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）在25日的記者會上，對首輪28號新秀埃文斯（Jacob Evans III）讚不絕口，認為他能幫球隊獲勝，「我們希望在牆上掛更多黃色的冠軍旗幟，埃文斯必定有所作為。」

很多NCAA球員進入大學只是跳板，打一年就參加NBA選秀。21歲的埃文斯經歷頗為獨特，在辛辛那提大學打了三個賽季，場均11.7分，4.3個籃板，2.5個助攻。三分球命中率為37.7%，排名隊史第五位。他在2017到2018賽季場均13分4.7個籃板3.1個助攻，得分全隊最高。率校隊Bearcats拿到31勝，刷新隊史紀錄。入選全美運動會第一陣容。

勇士球探上賽季看了埃文斯10場比賽。在2月的一場大勝中，儘管他手指受傷，三分球5中1，但防守出眾，鎖死多個位置，得到6籃板4助攻，這讓邁爾斯印象深刻。

邁爾斯說，NBA如今潮流，是重視防守和進攻的多功能。埃文斯在攻防兩端竭盡全力，想幫球隊取勝，不在意別人評價，「他在選秀前的說話我還記得，希望贏總冠軍，這種求勝慾望很重要。」

勇士四年三冠的核心班底，除了杜蘭特，其他三人，柯瑞、湯普森和格林都是選秀得來，其中柯瑞2012年簽的4年合同只有4400萬，格林和湯普森的合同也很廉價，這讓球隊在兩年前有空間引進杜蘭特，打造王朝霸業。

邁爾斯說，很多人認為勇士在選秀方面占盡優勢，這意味著球隊須做到更好。選中新秀，就期望持續進步。柯瑞、湯普森和格林都是如此。新秀就像逆水行舟，不進則退。埃文斯展示了他如何努力。「隊友杜蘭特 、柯瑞，每天揮灑汗水，當埃文斯看到比自己優秀的球員還在努力時，不會回家洗澡睡安穩覺，而是加倍訓練。柯爾創造的球隊文化，會不斷挑戰、挖掘潛力。希望他一直向生涯頂點邁進。」

新秀埃文斯，能幫球隊再奪冠。 世界日報
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