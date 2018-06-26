NBA／洪水中驚險逃生 改變勇士新秀埃文斯人生

2018-06-26 17:14 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ／屋崙報導



洪水中驚險逃生，改變勇士新秀命運。 世界日報 分享 facebook

金州勇士28位選中的新秀埃文斯（Jacob Evans III），25日在記者會上說， 2016年8月、家鄉路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）發生百年難遇的洪水，他驚險逃生，這改變了人他一生命運，激勵他不斷前行。「幾分鐘時間，洪水能奪走一切。我能打比賽不是理所當然的，很慶幸如今能擁有生命，擁有強壯的身體，在喜愛的球場上奮戰。」

埃文斯當時剛拿到俄亥俄州辛辛那提市(Cincinnati)大學的全額籃球獎學金，正在朋友家中打遊戲。儘管洪水疏散命令突如其來，情況危急，他還是幫朋友搶救重要財物，在齊胸深的洪水中，走了兩哩路，才碰到好心鄰居開車幫忙，送到另外一朋友家。

單親母親特瑞薩（Theresa Evans）當時在工作，收到兒子短訊說，洪水很大，蔓延到房子外了。還不以為意，「每到夏天就有雨季，沒什麼大不了。」直到第二天見到埃文斯，才知情況緊急，兒撿回一條命。「兒子6呎多，這水該有多深？」

在埃文斯眼中，母親特瑞薩很偉大，一人含辛茹苦，撫養三個孩子。教育孩子的方式，身教大於言傳。每天起早摸黑，因為工作忙，錯過埃文斯的很多重要比賽。 哥哥德馬庫斯（DeMarcus）也犧牲頗多，每天開車接送他上下學和訓練。「他們的無私付出，才讓我來到NBA，這份恩情難以回報。」

21日晚，當埃文斯的經紀人打電話告訴他，勇士選中他時，他難以置信，自己能加入一隻偉大的球隊，並反復問，「真的嗎？」他和母親一度喜極而泣。

教練柯爾和隊友格林都電話恭喜他。柯爾說，展開雙臂歡迎。格林興奮他的到來，「他說大家會成為兄弟。」

洪水逃生，親情的關懷，讓埃文斯無比珍惜如今機遇。他說，和格林一樣，能從細節做起，深知千里之行、始於足下。早在幾年前，就懂得健身，制定計畫，持之以恆的訓練。從日常飲食中砍掉碳酸飲料和糖分，不吃油炸產品。

無論是小時候觀摩科比的比賽，還是高中時偷師杜蘭特、柯瑞和湯普森的技藝，埃文斯不斷成長。勇士12日的奪冠遊行，他剛好在屋崙一酒店，親眼看到百萬民眾的瘋狂，他很想身處其中，「只要拿冠軍，沒人能奪走這種感覺。」

沒想到，夢想似乎更近一步，他來到一支王朝球隊。他還說出壯志豪言，「希望幫球隊再奪冠。」