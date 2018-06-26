親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球

五楊高架追撞車禍！貨車疑爆胎從7樓高摔落 駕駛乘客受傷

她世足賽彩票中獎開心拍照發網 隔天去兌獎竟被盜領

NBA／洪水中驚險逃生 改變勇士新秀埃文斯人生

2018-06-26 17:14世界日報 記者劉先進／屋崙報導

洪水中驚險逃生，改變勇士新秀命運。 世界日報
洪水中驚險逃生，改變勇士新秀命運。 世界日報
分享

金州勇士28位選中的新秀埃文斯（Jacob Evans III），25日在記者會上說， 2016年8月、家鄉路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）發生百年難遇的洪水，他驚險逃生，這改變了人他一生命運，激勵他不斷前行。「幾分鐘時間，洪水能奪走一切。我能打比賽不是理所當然的，很慶幸如今能擁有生命，擁有強壯的身體，在喜愛的球場上奮戰。」

埃文斯當時剛拿到俄亥俄州辛辛那提市(Cincinnati)大學的全額籃球獎學金，正在朋友家中打遊戲。儘管洪水疏散命令突如其來，情況危急，他還是幫朋友搶救重要財物，在齊胸深的洪水中，走了兩哩路，才碰到好心鄰居開車幫忙，送到另外一朋友家。

單親母親特瑞薩（Theresa Evans）當時在工作，收到兒子短訊說，洪水很大，蔓延到房子外了。還不以為意，「每到夏天就有雨季，沒什麼大不了。」直到第二天見到埃文斯，才知情況緊急，兒撿回一條命。「兒子6呎多，這水該有多深？」

在埃文斯眼中，母親特瑞薩很偉大，一人含辛茹苦，撫養三個孩子。教育孩子的方式，身教大於言傳。每天起早摸黑，因為工作忙，錯過埃文斯的很多重要比賽。 哥哥德馬庫斯（DeMarcus）也犧牲頗多，每天開車接送他上下學和訓練。「他們的無私付出，才讓我來到NBA，這份恩情難以回報。」

21日晚，當埃文斯的經紀人打電話告訴他，勇士選中他時，他難以置信，自己能加入一隻偉大的球隊，並反復問，「真的嗎？」他和母親一度喜極而泣。

教練柯爾和隊友格林都電話恭喜他。柯爾說，展開雙臂歡迎。格林興奮他的到來，「他說大家會成為兄弟。」

洪水逃生，親情的關懷，讓埃文斯無比珍惜如今機遇。他說，和格林一樣，能從細節做起，深知千里之行、始於足下。早在幾年前，就懂得健身，制定計畫，持之以恆的訓練。從日常飲食中砍掉碳酸飲料和糖分，不吃油炸產品。

無論是小時候觀摩科比的比賽，還是高中時偷師杜蘭特、柯瑞和湯普森的技藝，埃文斯不斷成長。勇士12日的奪冠遊行，他剛好在屋崙一酒店，親眼看到百萬民眾的瘋狂，他很想身處其中，「只要拿冠軍，沒人能奪走這種感覺。」

沒想到，夢想似乎更近一步，他來到一支王朝球隊。他還說出壯志豪言，「希望幫球隊再奪冠。」

健身
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

NBA／連3年選秀都是MVP 雷霆創歷史紀錄

2018-06-26 14:28

全世界最貴的球場─NBA球員工會參訪

2018-06-26 07:00

NBA／哈登勇奪年度MVP 6大個人獎項一覽

2018-06-26 13:57

NBA／哈登勇奪年度MVP 火箭隊史第3人

2018-06-26 12:20

NBA／快艇威廉斯獲年度最佳第六人 生涯第2次

2018-06-26 11:23

NBA／戈貝爾獲年度最佳防守球員 爵士隊史第2人

2018-06-26 10:45

NBA／全能身手受肯定 西蒙斯獲年度最佳新秀

2018-06-26 10:02

NBA／溜馬最佳進步獎保證班 歐拉迪波隊史第5人

2018-06-26 10:57

NBA／40年後組一支球隊 厄文名單沒有詹姆斯

2018-06-26 17:17

NBA／勇士總管看新秀埃文斯：他能幫球隊再奪冠

2018-06-26 17:16

2018 NBA年度頒獎典禮 得獎名單一覽

2018-06-26 15:40

NBA／火箭總管成功補強 榮獲年度最佳行政人員

2018-06-26 14:30

NBA／年度最佳總教練 凱西寫下尷尬紀錄

2018-06-26 12:10

NBA／FMVP杜蘭特要來了 7月10日四度抵台

2018-06-25 18:54

NBA／力挺哈登MVP 世界和平：只有04年的我能守住

2018-06-25 18:19

NBA／超級隊伍獨攬聯盟戰局 韋德：我舉手認錯

2018-06-25 16:15

NBA／為亡姊挺身而出 活塞後衛現身同志遊行

2018-06-25 16:14

NBA／金塊欲放棄球隊選項 頂薪續簽約柯奇

2018-06-25 16:14

NBA／地球幻象、新器官？ 馬刺新秀言談不馬刺

2018-06-25 16:13

NBA／是否執行球員選項 喬丹仍未做決定

2018-06-25 15:12

NBA／新疆小子阿不都沙拉木 代表勇士征戰夏季聯賽

2018-06-25 12:39

波波維奇三大執教理念 方圓之間盡是禪機

2018-06-25 07:00

雷納德出招向錢看 撼動詹姆斯求完美佈局

2018-06-18 07:00

擊倒勇士三種速成方案 全都需要冠軍大叔

2018-06-11 07:00

勇士瘋狂三分箭如雨 騎士單調攻防種敗因

2018-06-09 11:52

杜蘭特的「喬丹級演出」 把騎士打入殞落國度

2018-06-07 12:00

總冠軍賽同差一步 火箭、綠衫軍未來卻是兩樣情

2018-06-06 07:00

強攻禁區打亂騎士節奏 勇士團隊合作贏得漂亮

2018-06-04 10:54

總冠軍賽首戰沒有硝煙味 勇士防守還要加強

2018-06-01 12:12

單打vs.團隊 總冠軍賽微妙的戰力天平

2018-05-31 07:00

挑戰難度比去年更高 騎士想贏勇士需要奇蹟

2018-05-31 07:00

不讓對手傳球300次 火箭要逼勇士「雷霆化」

2018-05-29 07:00

玩命關頭若沒保羅 火箭搶七要靠3招拚奇蹟

2018-05-28 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

「偉哉VAR」太搶戲！ 120秒決定雙牙世足命運

2018-06-26 13:50

NBA／哈登勇奪年度MVP 火箭隊史第3人

2018-06-26 12:20

NBA／年度最佳總教練 凱西寫下尷尬紀錄

2018-06-26 12:10

NBA／全能身手受肯定 西蒙斯獲年度最佳新秀

2018-06-26 10:02

日職／大失敗的第一指名 田中正義讓5隊看走眼

2018-06-26 07:00

馬來西亞羽賽／最萌身高差！ 戴資穎合影球王

2018-06-25 21:33

NBA／戈貝爾獲年度最佳防守球員 爵士隊史第2人

2018-06-26 10:45

NBA／連3年選秀都是MVP 雷霆創歷史紀錄

2018-06-26 14:28

MLB／陳偉殷對決響尾蛇 拉長局數成為拚勝重點

2018-06-25 18:33

NBA／FMVP杜蘭特要來了 7月10日四度抵台

2018-06-25 18:54

擋C羅12碼天下知 伊朗門將為足球夢曾露宿街頭

2018-06-26 15:14

2018 NBA年度頒獎典禮 得獎名單一覽

2018-06-26 15:40

NBA／溜馬最佳進步獎保證班 歐拉迪波隊史第5人

2018-06-26 10:57

西班牙進攻無力防守狂漏 幸運追平晉16強靠運氣

2018-06-26 11:13

全世界最貴的球場─NBA球員工會參訪

2018-06-26 07:00

NBA／快艇威廉斯獲年度最佳第六人 生涯第2次

2018-06-26 11:23

中職／選秀會名單 李振昌高中投捕成熱門人選

2018-06-25 20:57

烏拉圭未捲入世足黑馬旋風 將俄羅斯打回原形

2018-06-26 09:32

NBA／40年後組一支球隊 厄文名單沒有詹姆斯

2018-06-26 17:17

網球／球王又換人 納達爾擠下費德勒

2018-06-25 21:05

亞運／辜仲諒接掌棒協夠力 中職確定8球員參賽

2018-06-26 16:22

NBA／哈登勇奪年度MVP 6大個人獎項一覽

2018-06-26 13:57

日職／松坂大輔重返明星賽 柳田悠岐是人氣王

2018-06-25 17:57

NBA／火箭總管成功補強 榮獲年度最佳行政人員

2018-06-26 14:30

穿戴式羽球輔具 就像國手陪練

2018-06-25 23:41

籃網球／台小將絕殺尼泊爾 銅牌戰再對決

2018-06-25 18:06

MLB／前田健太7局9K拿勝 達比修有實戰狀況佳

2018-06-26 16:31

足球／上萬人中脫穎而出 近三百隊將角逐安聯傳承金盃

2018-06-25 20:34

MLB╱道奇隊彼得森買房 入主315萬豪宅

2018-06-26 15:54

籃球／旅美囡仔打瓊斯盃 成中華隊新勢力

2018-06-26 15:40

成棒／亞運投手戰力 旅日廖任磊有望加入

2018-06-26 15:47

反曲弓女團／完美三連發 中華女將金準

2018-06-25 23:43

籃網球／南韓國際邀請賽 台小將退尼泊爾奪銅牌

2018-06-26 12:46

伊斯特本網賽／詹詠然、彭帥出師不利賽首輪落馬

2018-06-26 15:16

MLB／今日戰績表 印地安人遭紅雀完封中止7連勝

2018-06-26 14:35

MLB╱楚奧特將擲球訓練 盼重回守備位置

2018-06-26 15:49

NBA／勇士總管看新秀埃文斯：他能幫球隊再奪冠

2018-06-26 17:16

NBA／洪水中驚險逃生 改變勇士新秀埃文斯人生

2018-06-26 17:14

射箭／女將譚雅婷、陳怡瑄 世界盃奪一金一銀二銅

2018-06-26 15:33

MiLB╱張育成第5轟出爐 朱立人斷連5場敲安

2018-06-26 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top