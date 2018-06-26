NBA／全能身手受肯定 西蒙斯獲年度最佳新秀

2018-06-26 10:02 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



費城76人的西蒙斯（Ben Simmons）如各界預期般榮獲2017-18年年度最佳新秀。 美聯社 分享 facebook

NBA年度頒獎典禮正式登場，來自費城76人的西蒙斯（Ben Simmons）如各界預期般榮獲2017-18年年度最佳新秀。

根據統計，西蒙斯是史上第8位年度最佳新秀來自於50勝的球隊，前一位是1997-98年的鄧肯（Tim Duncan）。

西蒙斯是在2016年以狀元之姿加盟費城，儘管首年因傷整季報銷，不過2017-18年賽季正式復出，西蒙斯就展現驚人的天賦和全能身手。

本季西蒙斯出賽81場，平均拿下15.8分8.1籃板8.2助攻1.7抄截，完成12次大三元，幫助76人重返季後賽，並且一路挺進到東區第二輪。西蒙斯也成為NBA史上第2位在22歲之前就完成至少10次大三元的球員，前一位是魔術強森（Magic Johnson）。

今年最佳新秀競爭可說是非常激烈，塞爾蒂克菜鳥泰托姆（Jayson Tatum）和爵士隊的米契爾（Donovan Mitchell）都在球隊中扮演吃重的角色，特別是米契爾，相較於西蒙斯的資歷，米契爾或許更貼近「純新秀」的資格，這也引發不少外界的討論。

但無論如何，在現有規則之下，西蒙斯依然具備爭取年度最佳新秀的資格，前一位以類似資格拿下最佳新秀的便是2011年的葛里芬（Blake Griffin）。

費城過去曾誕生兩位新人王，分別是1996-97年的艾佛森（Allen Iverson）和2013-14年的卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）。